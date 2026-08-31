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Mor Jean-François Leroy el director històric i fundador del Visa pour l'Image

El festival mostra el condol

Jean-François Leroy, en una imatge d'arxiu

Jean-François Leroy, en una imatge d'arxiu / GERARD VILA/ACN

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ACN

ACN

Perpinyà

El director històric i fundador del festival Visa pour l'Image de Perpinyà (Catalunya del Nord), Jean-François Leroy, ha mort aquest dilluns 31 d'agost al matí, segons ha informat el festival a través de les xarxes socials. En una publicació, els organitzadors i la família han anunciat "la tristesa" de la pèrdua d'una de les figures principals pel festival internacional de fotoperiodisme. Leroy tenia 69 anys i patia un càncer que no ha pogut superar. Precisament aquest dissabte 29 d'agost arrencava la 38a edició del Visa pour l'Image a Perpinyà, però per primera vegada Leroy ja no va assistir-hi.

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