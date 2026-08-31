Nits de Circ tanca l'edició del 2026 amb més de 17.300 espectadors i un 89% d'ocupació
Besalú, Roses i Palamós han reunit 29 artistes internacionals
El festival Nits de Circ ha tancat l'edició del 2026 amb un balanç de 17.346 espectadors i una ocupació mitjana del 89%. Durant quinze representacions celebrades a Besalú, Roses i Palamós, el públic ha assistit a un espectacle internacional protagonitzat per 29 artistes i amb un total de 58 hores de circ. La distribució d'espectadors ha estat de 4.537 persones a Besalú, 6.823 a Roses i 5.986 a Palamós, ciutat que aquest any ha acollit Nits de Circs per primera vegada. L'organització assegura que, segons les valoracions recollides durant les funcions, aquesta edició està entre les més ben valorades de la trajectòria del festival.
L'espectacle de Nits de Circ 2026 ha reunit artistes arribats de diferents països en una gran producció que, segons els organitzadors, està concebuda especialment per ser viscuda a l'aire lliure. El festival destaca que, per primera vegada a Europa, el públic de Nits de Circ ha pogut presenciar un quàdruple salt mortal sense visibilitat, una "proesa d'una dificultat extraordinària" que situa Anru Caballero com "l'únic artista de la història capaç de realitzar aquesta figura".
El resultat, segons el festival, ha estat un espectacle "de gran ritme i diversitat, combinant música en directe, humor, màgia, malabars, equilibris, acrobàcies aèries, dansa i trapezi volant", en una proposta pensada per al públic de totes les edats.
Nits de Circ tanca així l'edició del 2026 amb la "satisfacció" d'haver reunit en un mateix espectacle algunes de les grans figures del circ internacional i d'haver compartit aquesta experiència amb més de 17.000 espectadors.
Durant quinze representacions, Besalú, Roses i Palamós han compartit l'exhibició de circ en les nits d'estiu. Besalú va obrir el recorregut de l'edició, Roses va acollir la segona etapa i Palamós s'ha incorporat enguany per primera vegada al circuit de Nits de Circ, acollint aquesta producció internacional.
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