“Dalí admira Gaudí” es prorroga fins al 15 d’octubre al COAC de Figueres
La mostra, que havia de tancar-se el 10 de setembre, s’allarga més d’un mes per “l’interès” generat
Dalí admira Gaudí, mostra amb un títol que no enganya i que, al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Figueres, reivindica des de principis d’estiu el fervor del pintor per l’arquitecte, ha prorrogat més d’un mes el seu calendari. Així, l’exposició, que estava prevista fins al 10 de setembre, podrà seguir gaudint-se fins al 15 d’octubre. Segons els organitzadors, això és causa del “notable interès despertat” per la proposta.
Comissariada pel periodista i investigador Josep Playà i amb producció dels Amics de Dalí, l'exposició documenta una admiració profunda, pública i mantinguda al llarg de dècades. Un dels seus eixos principals és l'ús que Dalí va fer de la fotografia per reivindicar Gaudí com a creador visionari, modern, i vinculat a les formes orgàniques de la natura, una manera de fer amb què el figuerenc congeniava.
La longevitat de la fascinació queda pal·lesa amb les dates de dos dels principals episodis abordats en la mostra. D’una banda, l’article De la beauté terrifiante et comestible, de l'architecture modern style a la revista francesa Minotaure, il·lustrat per un altre gran nom de l’art, Man Ray, l’any 1933 i, de l’altra, més de vint anys després, el 1956, la conferència de Dalí al Park Güell, que també lliga amb el seu vincle amb la Sagrada Família. Igualment, destaquen el projecte escènic de L’Atlàntidade Manuel de Falla o les referències gaudinianes en l’edifici del Teatre-Museu Dalí.
La mosta està integrada per fotografies, cartells, documents i objectes procedents de la Fundació Gala-Salvador Dalí, l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu ABC, l'Arxiu Pere Vehí de Cadaqués i l'Arxiu Josep Playà, i s’emmarca en el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Un menor de 13 anys, ferit greu després de xocar amb una furgoneta aturada mentre anava en bicicleta a Vidreres
- Com influirà un Mediterrani tan calent en les pluges de la tardor?