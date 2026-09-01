El Generador explora l’art sonor de la comunicació vegetal a l’electroacústica
La vuitena edició del cicle proposa sis mesos de concerts, xerrades, tallers, projeccions i activitats centrades en la creació contemporània
El cicle d’art sonor de les comarques gironines, El Generador, enceta aquest setembre la seva vuitena edició, que s’allargarà sis mesos, fins al febrer de 2027, programant un bon gruix de concerts, xerrades, tallers, projeccions i activitats al voltant de la creació sonora contemporània. Els artistes que hi participen, tots amb trajectòries i llenguatges diversos, són Balago, Usnea, Yolanda Uriz, Pilar Talavera & Aesthesis, Àlex Rigol i Los Voluble. Actuaran en espais com la Casa de Cultura, La Marfà, o La Planeta.
David Crespo, productor i compositor al capdavant de Balago, obrirà El Generador el 17 de setembre a l’Auditori Viader. Hi presentarà Ningú, el seu vuitè treball en més vint-i-cinc anys de carrera enfocada en el collage sonor i una sensibilitat cinematogràfica. El disc manté l’essència de Els altres, on l’artista inicià un trànsit de focus en el mostrejador multiplicant capes sonores. El concert anirà acompanyat d’una xerrada amb Crespo per aprofundir en el seu procés creatiu.
Usnea i Yolanda Uriz també actuaran al Viader el 15 d’octubre i el 19 de novembre, respectivament. El primer, Robert Martínez, ho farà investigant les possibilitats expressives a través de ressonadors metàl·lics, objectes amplificats i dispositius electroacústics amb una composició oberta i basada en la improvisació. La segona, que enfoca la seva pràctica en la intersecció entre art, ciència i tecnologia, presentarà el projecte Narrativas Volátiles, que parteix dels mecanismes de comunicació química del món vegetal, tal com ella mateixa explicarà en conversa amb el públic.
El Generador es traslladarà a La Marfà el 17 de desembre amb Pilar Talavera & Aesthesis representant el Ganta 9, programa de residències artístiques catalano-occitanes dedicades al vessant electrònic i experimental de la creació sonora contemporània amb impuls del Centre de creació musical. A més de fer-ho a Girona, les residents culminaran el projecte al Mediator de Perpinyà.
També a La Marfà, però ja el 2027, el 23 de gener, Àlex Rigol oferirà Gastronòmica Matèrica, on, a mig terreny de la performance, experimenta des del cos fent música amb processos fisiològics quotidians. El 14 de febrer, a la Sala La Planeta, els germans Pedro i Benito Jiménez, que són Los Voluble, tancaran el cicle amb La Voz de Alarma. Fa dues dècades que es dediquen a combinar vídeo, electrònica, flamenc i cultura popular amb un llenguatge crític, i així ho fan també en el darrer treball, sobre la saturació informativa.
Més que concerts
Els concerts-xerrada són el nucli del cicle, però El Generador programa un seguit d’activitats complementàries a partir el 10 de setembre, amb una selecció musical de Vinyloteka a Dual Lab Brewery per celebrar els deu anys d’Ameba, associació organitzadora. Igualment, el 26 de setembre es presentarà el llibre Memòria d’una escena: Els inicis de la música electrònica a Barcelona, de Mauri Ibañez, amb l’autor en conversa amb Ximo Noguera, impulsor d'Industrial Complexx; i el 3 d’octubre es farà el taller “Laboratorio Sonoro”, amb Ro Rapoport.
Ja el 2027, el documental Mètode Víctor Nubla d'interpretació de Víctor Nubla, de David Picó, servirà per recuperar la figura i el llegat del creador en una sessió amb el director i la filòsofa Carmen Pardo; i Ginger, Naná Rovira i Germán Lázaro recuperaran Bitches Brew de Miles Davis en una escolta comentada.
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