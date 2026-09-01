Les millors activitats per fer el primer dia de mes: dimarts 1 de setembre
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Girona
Ball amb Sol de Nit.
On? A la pista coberta del parc de la Guingueta de Fontajau.
Quan? A les 18 h.
Festa Major de Calonge
Activitats durant tot el dia.
On i quan?
A les 11:45 h, tradicional repic de campanes.
A les 12 h, a l’Església de Sant Antoni, ofici solemne en honor a Sant Llop.
A les 17 h, al mirador espigó Costa Brava, espai de jocs d’aigua.
A les 20 h, al Paratge del Collet, havaneres amb el grup Port-Bo.
Festa Major de L'Escala
Tota la programació d'avui, aquí.
On i quan?
D’11 h a 13:30 h, davant de l’aparcament de la piscina, tobogan aquàtic gegant.
De 16 h a 20 h, a La Riba i a la platja, supera obstacles amb humor.
A les 17 h, a la Plaça Catalunya, concert amb Orquestra Maravella i, tot seguit, ball amb la mateixa orquestra.
A les 23:30 h, a la sala polivalent, concert de The Best of 80 & 90 i Mon Dj.
Festa Major de Sarrià de Ter
Taller infantil: Preparem l'espectacle dels gegants!.
On? Al centre d'arts escèniques.
Quan? A les 17 h.
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