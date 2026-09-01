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Les millors activitats per fer el primer dia de mes: dimarts 1 de setembre

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Mon Dj. Actuarà a la Festa Major de L'Escala.

Mon Dj. Actuarà a la Festa Major de L'Escala. / Cedida

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Redacció

Redacció

Girona

Ball amb Sol de Nit.

On? A la pista coberta del parc de la Guingueta de Fontajau.

Quan? A les 18 h.

Festa Major de Calonge

Activitats durant tot el dia.

On i quan?

A les 11:45 h, tradicional repic de campanes.

A les 12 h, a l’Església de Sant Antoni, ofici solemne en honor a Sant Llop.

A les 17 h, al mirador espigó Costa Brava, espai de jocs d’aigua.

A les 20 h, al Paratge del Collet, havaneres amb el grup Port-Bo.

Festa Major de L'Escala

Tota la programació d'avui, aquí.

On i quan?

D’11 h a 13:30 h, davant de l’aparcament de la piscina, tobogan aquàtic gegant.

De 16 h a 20 h, a La Riba i a la platja, supera obstacles amb humor.

A les 17 h, a la Plaça Catalunya, concert amb Orquestra Maravella i, tot seguit, ball amb la mateixa orquestra.

A les 23:30 h, a la sala polivalent, concert de The Best of 80 & 90 i Mon Dj.

Festa Major de Sarrià de Ter

Taller infantil: Preparem l'espectacle dels gegants!.

On? Al centre d'arts escèniques.

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Quan? A les 17 h.

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