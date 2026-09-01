“El planeta, a vista de satèl·lit” des del CaixaForum Girona
L’espai acollirà, del 8 d’octubre al 9 de febrer, la mostra “Mirades orbitals”, amb fotografies de l’Agència Espacial Europea convidant a pensar en el futur de la Terra
Gironins i gironines podran sentir una mica més a prop l’experiència d’un astronauta amb la inauguració de la mostra Mirades orbitals. El planeta a vista de satèl·lit, que el 8 d’octubre s’estrenarà de manera absoluta al CaixaForum de la ciutat, on restarà fins al 9 de febrer de 2027. L’exposició reuneix fotografies recollides pels satèl·lits de l’Agència Espacial Europea (ESA) i, mostrant tota la bellesa de la Terra, vol ser una crida a preservar-la.
Les imatges que construeixen la mostra formen part del major sistema d’observació del planeta, l’integrat per la xarxa de satèl·lits de monitoratge ambiental de l’ESA i la Unió Europea, destacant especialment aquells del programa Copernicus-Sentinel. Els aparells combinen radars, càmeres multiespectrals i altímetres i aporten dades obertes i gratuïtes a tot el món. L’exposició tracta, justament, de submergir el visitant en allò que capten els satèl·lits, anant més enllà de l’espectacularitat de les imatges.
Així, l’apartat dedicat a l’atmosfera, vigilada pels Sentinel-4 i Sentinel-5, revelarà la petjada invisible en l’aire que respirem del metà, l’ozó o altres contaminants; el monitoratge que Sentinel-3 i Sentinel-6 fan de la hidrosfera i la criosfera documentarà els canvis en rius, llacs i oceans o el retrocés de les glaceres; la desforestació quedarà exposada en temps real a través de les observacions de Sentinel-2 i la recent missió Biomass (mesuradora del carboni dels boscos mundials); i el radar de Sentinel-1 permetrà detectar erupcions, terratrèmols i transformacions urbanes.
Tot plegat es complementa amb instal·lacions interactives i vol posar en relleu el concepte d’antroposfera, la influència de l’ésser humà sobre el planeta i les transformacions ambientals generades per la seva activitat.
Més activitats
A banda de l’exposició principal, CaixaForum Girona és sempre un nucli d’activitats culturals. La programació per al darrer quadrimestre de l’any manté els cicles ja consolidats de Grans mestres del teatre, amb l’actriu Àurea Márquez; Divertimento, la música explicada, amb Pedro Pardo i Albert Galceran; L’art al cinema; i Explica’m-ho. Respostes científiques a preguntes quotidianes. També hi ha activitats familiars amb tallers de ciència i música o el nou cicle de pel·lícules per a Petits cinèfils.
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