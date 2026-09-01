Una preestrena d’Arnau Tordera i el nou festival d’humor en la tardor d’El Foment
La Fundació presenta la programació fins al desembre, amb una trentena d’activitats incloent les de les Fires de Sant Narcís
La Fundació Cultural El Foment de Girona va presentar la programació fins a finals d’any amb prop d’una trentena d’activitats en què destaquen, a més de l’agitació per les Fires de Sant Narcís, la preestrena de l’espectacle Sirènia, d’Arnau Tordera, o la novetat del Festival del No És Conya!, que celebrarà la seva primera edició. Com és marca de la casa, de setembre a desembre es combinen propostes de música, cultura popular, gastronomia, divulgació i humor, sempre potenciant la creació en català i aspirant a tota mena de públics.
L’element més cridaner de la nova programació és la primera edició del Festival del No És Conya, “on l’humor parla en català”. Entre el 8 d’octubre i el 17 de desembre, el festival compta amb una desena de propostes entre comèdies, curs d’arts escèniques, pòdcast, monòlegs o improvisació. Eix transversal, espectacle d’Alba Segarra i Godai Garcia; el primer stand-up d’Òscar Andreu, Crida als ocells de colors llampants; la nova temporada de les nits de monòlegs; Escocía, dicotomia per l’edat de Txabi Franquesa; l’Impro quartet de la Companyia del Gremi; o el primer Roast a la llengua catalana, amb Guillem Estadella enfrontant-se a Andrea Verdi, Hannah Becker, Jac Cicerone i Raquel Navarro, fan part del programa.
La música, és clar, és també part destacada de la tardor a El Foment. Pol Cruells presentarà, el 26 de setembre a La Volta de Sant Narcís, el seu darrer treball, Figues d’un altre paner, on la cançó mediterrània es mescla amb l’electrònica. El 9 d’octubre Arnau Tordera oferirà un dels concerts més esperats amb la preestrena de Sirènia, el seu nou projecte, a la Sala l’Escola. L’osonenc parteix de l’havanera, però fent-ne una reinterpretació contemporània i immersiva. Sara Roy, el 13 de novembre, tancarà a la Sala l'Escola la programació musical i la gira Alter Ego, directe amb la potència del primer disc i el format acústic i proper del segon.
Xarxes, Fires i Gastronomia
El Foment manté la vinculació amb la creació de contingut en català a través de la segona edició dels Premis Estik Tokat, gala que reconeix creadores i creadors de contingut en català vinculats a les comarques gironines. El Centre Cultural La Mercè acollirà, el primer d’octubre, una gala que, a més dels guardons, inclourà debat sobre xarxes socials i salut mental i música en directe.
Com és habitual, la Fundació fa un focus en la cultura popular coincidint amb les Fires de Sant Narcís, començant el 24 d’octubre amb el Campionat de Botifarra. Les places seran limitades i hi haurà premis i obsequis a totes les parelles participants. Un altre clàssic, el Combat de Glosa de Girona, arribarà el 30 d’octubre a la cinquena edició. També es manté la Cançó de Taverna, amb Corda i altres grups convidats a més de Marc Serrats, Marc Torrent i Joan Christian Simelio afegint-se a la vetllada de corrandes i improvisació. El curs intensiu de Sardana Satànica, amb Joves de l’Agrupa de Molins de Rei, ensenyarà una manera irreverent de ballar sardanes.
Més enllà de les activitats culturals, El Foment centra la seva activitat en la gastronomia. Montse Busquets s’encarregarà del curs de cuina tradicional catalana recorrent el país a través dels seus plats i postres. La programació del curs es complementa amb l’Aula Gastronòmica, que amplia la proposta enfocant-la lúdicament als Petits/es xefs de 7 a 12 anys amb Rosa Hereu. Diferents tastos permetran, als qui no vulguin cuinar, gaudir igualment de la gastronomia catalana. Mariona Collell farà un cicle de formatges passant per diferents obradors de casa i els seus paisatges; i Jordi Roura ha preparat un cicle de vins i licors abastant tot l’àmbit lingüístic català.
Formació i divulgació
L’Aula de Coneixement es fixa aquest trimestre en la imatge de Catalunya. La historiadora de l’art Paula Noguera oferirà un curs que explora els imaginaris medievals i la seva vinculació amb la identitat, el cos i la feminitat tot relacionant-los amb les resistències contemporànies. La programació estable de Ball de Bot, Iniciació a la Glosa, Tècnica Vocal i Sardanes, igualment, es manté, així com les mensuals Tardes de Scrabble en català, amb la participació de Robert Ametller i la Federació Internacional de Scrabble en Català.
Campanya d’entrades
Per promocionar la nova programació, El Foment engega una campanya que, fins al 10 de setembre, ofereix passis per als concerts, espectacles i cursos dels propers mesos amb un 15% de descompte. Els fomenters i fomenteres tenen accés fins dimecres i, a partir de dijous, la venda s’obrirà al públic general.
Les propostes del Festival del No És Conya!, que va anunciar-se a principis d’estiu, no fan part de l’oferta, ja que ja van tenir la seva pròpia promoció de llançament.
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