Cécile McLorin Salvant encapçala el "bonus track" de nou concerts de l'Auditori
L’equipament amplia la programació també amb Niña Pastori, Café Quijano, Toti Soler, Carles Pachon & Berta Brull o l’Ensemble Cristóbal de Morales
L’Auditori de Girona ha ampliat la programació per a la nova temporada amb un total de nou concerts més. Les propostes d’aquest “bonus track” inclouen actuacions de noms de referència internacional com Niña Pastori, Cécile McLorin Salvant (que farà l’únic concert a Catalunya), o Café Quijano, grans i diverses figures de l’escena catalana, de Toti Soler (amb una estrena absoluta) a Triquell passant per Carles Pachon & Berta Brull, la música antiga de l’Ensemble Cristóbal de Morales, o els projectes d’experimentació de DUOT i de memòria de La Portera. Les entrades per a tots ells ja són a la venda.
Una de les dates a marcar al calendari dins la nova temporada de l’Auditori serà el 12 de març, amb Cécile McLorin Salvant aterrant a Girona. La cantant, compositora i artista visual nord-americana hi farà el seu únic concert a Catalunya presentant With Every Breath I Take, on, a més d’oferir una peça pròpia, versiona Duke Ellington, Stephen Sondheim, Billy Strayhorn, Noël Coward o Michel Legrand. Formada en clàssica i amb arrels en el jazz, blues, chanson francesa i teatre musical, McLorin Salvant és guanyadora de tres Grammy i, enguany, reconeguda com a millor vocalista en la 74a DownBeat Critics Poll.
Tot i que la temporada arrencarà el 19 de setembre amb Amaro Freitas & Momi Maiga, el primer dels concerts anunciats en aquest “bonus track” caurà el 7 de desembre, amb Niña Pastori a la Sala Montsalvatge. La cantant hi farà el concert final de la gira del darrer disc, Color Faina, concerts on tampoc oblida els èxits que l’han dut a guanyar diversos Grammy Llatins i mantenint l’essència flamenca en un pop reconeixible. Un altre gran nom de la música llatina, Café Quijano, passarà per l’Auditori el 5 de març dins Miami 1990 Tour Gira Final, repàs dels més de vint-i-cinc anys de trajectòria del grup i l’últim disc.
Referents de casa
Més enllà de les figures internacionals, el “bonus track” suma a la programació de l’Auditori figures cabdals en la nostra escena. Toti Soler és la proposta més cridanera, ja que estrenarà de manera absoluta La terra tan bella. El 28 de febrer, el guitarrista, amb més de sis dècades de carrera a les espatlles, compartirà els temes de sempre i els més nous a la Sala de Cambra, amb Marc Prat al contrabaix i Arnau Figueres a la percussió, a més de convidats.
El mateix espai acollirà, el 7 de març, el recital del baríton Carles Pachon i la pianista Berta Brull, una vetllada de cançó on cal esperar qualitat i, ja que és l’especialitat de Pachon, potser Mozart o Rossini, a més de la cançó catalana contemporània que va treballar a Enyorança, disc revelació de clàssica per Enderrock el 2025. El 23 de maig, a la Catedral de Girona, l’Ensemble Cristóbal de Morales oferirà un repertori de música antiga, especialment del Renaixement, sota la direcció de Pere Lluís Biosca.
Un tipus ben diferent de conjunt és DUOT, projecte del saxofonista Albert Cirera i el bateria Ramon Prats que celebrarà els seus vint anys. Amb Barbara Togander (tocadiscs i veu) i Audrey Chen (violoncel i veu), el concert culminarà una residència a La Marfà-Centre de Creació Musical amb l’actuació a l’Escenari Montsalvatge del 19 de març. Allà mateix, l’11 d’abril, La Portera, proposta per cuidar-se des de les arts visuals, el so, i la memòria col·lectiva, aterrarà amb el projecte de cançó de bressol i transmissió intergeneracional Quan siguis gran i jo sigui velleta.
Triquell, veu que va emergir amb força després del pas pel concurs Eufòria i ja és habitual en grans cartells, actuarà a Girona el 14 de maig. La Sala Montsalvatge acollirà un artista que ha rebut premis Enderrock pels seus dos àlbums (Entre Fluids, el 2023, i Paco Deluxe, el 2025) i de qui cal esperar un directe enèrgic i potent, a cavall del pop-rock i l’electrònica. El de l’Auditori serà el seu únic concert a la demarcació i tindrà interpretació en llengua de signes per EnCantados dins el projecte Auditori Obert.
Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky, Serena Sáenz, Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Yerai Cortés, Mar Pujol, La Ludwig Band, El Pot Petit o Remei de Ca la Fresca, a més dels concerts d’Ibercamera o Temporada Alta (Eliades Ochoa, e-STRINGS by GIO, Pink Martini & Storm Large, Alosa, i The Black Heritage Choir), entre molts altres, formen part de la programació que ja s’havia anunciat.
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