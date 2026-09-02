Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà pública correspondència inèdita de Rodoreda amb tres amigues de joventut
Els documents permeten descobrir una faceta "íntima" i "quotidiana" de l'escriptora
Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà publica 'Mercè Rodoreda. Cartes a les amigues retrobades. De la Catalunya republicana a Romanyà', un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes —Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia— i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal, traduïda a més d’una quarantena de llengües. El llibre l'han elaborat Anna Maria Saludes Amat i Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.
Les quatre dones es van conèixer durant la Guerra Civil al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, on treballaven. La guerra i l'exili les van separar, però, dècades més tard, van reprendre una intensa correspondència que es va convertir en un espai de confidències, records i complicitats. Aquestes cartes documenten el retrobament de les amigues, però també els anys en què Rodoreda va viure el reconeixement literari, preparava el retorn a Catalunya i construïa la casa de Romanyà de la Selva, on va passar els darrers anys de la seva vida.
Resseguint el seu procés creatiu
L'interès del volum va molt més enllà del vessant biogràfic, asseguren des de l'editorial. Les cartes permeten seguir de prop el procés creatiu de Mercè Rodoreda: hi comenta obres com Mirall trencat, comparteix dubtes, parla del seu mètode d'escriptura, demana opinió a les amigues sobre originals encara inèdits i reflexiona sobre literatura, política, exili, salut i amistat. Tot plegat dibuixa un retrat d'una Rodoreda molt més propera, espontània i humana.
El llibre és també un homenatge a Anna Maria Saludes, una de les grans estudioses de Rodoreda i filla de Susina Amat. Durant dècades va custodiar aquesta correspondència i va impulsar-ne la publicació. Després de la seva mort, l'octubre de 2025, Araceli Bruch Pla, que s’havia incorporat al projecte l’any 2022, va assumir el compromís de culminar el projecte, completant-ne la documentació i l'edició perquè el treball de recerca de Saludes pogués arribar finalment als lectors.
Amb més de 400 pàgines, el volum incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes i ofereix noves claus per entendre la trajectòria vital i literària de Mercè Rodoreda.
Quinzè aniversari de l'editorial
La publicació coincideix amb el quinzè aniversari d'Edicions Sidillà, que celebrarà aquest dissabte 29 d'agost una tarda literària a la seva seu de la Bisbal. L'acte inclourà la presentació del llibre amb Laura Borràs i la participació d'Araceli Bruch Pla, que finalment no podrà assistir per motius de salut. La sessió comptarà igualment amb la intervenció dels editors i amb un homenatge al treball compartit d'Anna Maria Saludes i Araceli Bruch en la recuperació d'aquest epistolari.
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