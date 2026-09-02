Els Ocine Girona estrenen la primera sala 4D E-Motion i inicien una reforma integral
El complex, que el desembre passat va complir 25 anys i és actualment l’únic cinema en funcionament a la ciutat, renovarà les instal·lacions durant els pròxims nou mesos amb sales Premium
La sala 4D Emotion permet veure la pel·lícula amb moviment a la butaca i efectes sensorials durant la projecció: l'estrena serà el dia 9 de setembre amb "Tadeu Jones i la llàntia meravellosa"
Els Ocine Girona iniciaran aquest mes una de les transformacions més importants des que van obrir les portes ara fa més de 25 anys. El primer pas serà l’estrena, el dimecres 9 de setembre, de la primera sala 4D E-Motion de la ciutat, una tecnologia que combina la projecció cinematogràfica amb el moviment sincronitzat de les butaques i diversos efectes ambientals per incrementar la sensació d’immersió de l’espectador.
La nova sala s’instal·larà a l’actual sala 5 del complex i serà la segona d’aquestes característiques a les comarques gironines. La primera va entrar en funcionament el desembre passat als Ocine Blanes, una experiència que, segons l’empresa, ha tingut una bona resposta per part del públic i que ara la cadena trasllada també a la capital gironina. A Blanes es va estrenar amb la tercera part d'"Avatar" poc abans de Nadal i durant setmanes omplia totes les sessions malgrat que l'entrada té un preu més car que les sales convencionals.
L’obertura de la sala 4D serà, però, només la part més visible d’un projecte molt més ampli. Ocine ha projectat una reforma integral del complex de Girona, que es preveu que s’allargui durant aproximadament nou mesos. Entre les actuacions previstes hi ha la substitució de les butaques actuals per seients Premium completament reclinables, la renovació estètica i del disseny dels espais comuns i una ampliació de l’oferta del bar.
La intervenció arriba just després que el complex hagi superat el seu primer quart de segle d’activitat. Les onze sales dels Ocine Girona van obrir el 5 de desembre de l’any 2000, en un moment en què els multicinemes començaven a transformar profundament el model d’exhibició cinematogràfica. Vint-i-cinc anys després, el grup considera que ha arribat el moment d’adaptar novament les instal·lacions a uns hàbits de consum en què les sales busquen diferenciar-se de les plataformes domèstiques amb més comoditat, tecnologia i experiències que no es poden reproduir a casa.
«Després de més de vint-i-cinc anys essent el cinema de referència de Girona, creiem que ha arribat el moment de fer un pas endavant. Aquesta remodelació no només modernitza les nostres instal·lacions, sinó que representa una aposta clara perquè els espectadors puguin gaudir d'una experiència cinematogràfica que fins ara no existia a la ciutat», assenyalen fonts de l’empresa.
Una empresa amb més de vuit dècades vinculada a Girona
La reforma també suposa un nou capítol en la llarga vinculació de la família Agustí amb l’exhibició cinematogràfica a Girona. Ocine és avui una de les cadenes de cinemes més importants de l’Estat, però manté la seu i les arrels a Girona, on la família acumula més de vuit dècades d’activitat en el sector.
Abans de l’obertura dels actuals multicinemes, els Agustí havien estat al capdavant d’algunes de les sales històriques de la ciutat, entre elles el Teatre Ultònia i els cinemes Catalunya. L’obertura del complex l’any 2000 va representar el salt cap al model multisala que s’havia anat imposant durant la dècada dels noranta.
El pes dels Ocine dins de l’oferta cinematogràfica gironina és ara encara més gran. El complex és actualment l’únic cinema en funcionament a la ciutat de Girona, després que el passat mes de juliol tanqués provisionalment el Cinema Truffaut, la sala municipal especialitzada en cinema d’autor i versions originals que durant més de 25 anys havia gestionat el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. El tancament es va produir enmig de la controvèrsia pel canvi de gestió de l’equipament i mentre es resol el procés administratiu que ha d’acabar definint-ne el futur.
D’aquesta manera, fins que el Truffaut no recuperi l’activitat, tota l’exhibició cinematogràfica estable de la ciutat queda concentrada en les onze sales dels Ocine.
Butaques en moviment i efectes ambientals
La tecnologia 4D E-Motion, desenvolupada per l’empresa argentina Lumma, busca portar un pas més enllà l’experiència convencional davant de la pantalla. Les butaques es mouen de manera sincronitzada amb les escenes de la pel·lícula i la sala incorpora efectes ambientals vinculats a l’acció. No totes les produccions estan pensades per a aquest format, de manera que la programació es concentrarà especialment en pel·lícules d’acció, aventures i grans produccions amb un fort component visual.
La primera pel·lícula que es projectarà a la nova sala serà ‘Tadeo Jones i la Làmpada Meravellosa’, en català. Ocine preveu anar incorporant posteriorment alguns dels grans títols comercials dels pròxims mesos adaptats a aquesta tecnologia.
La posada en funcionament de la sala 4D marcarà així el tret de sortida d’una renovació que anirà avançant progressivament durant els pròxims mesos sense limitar-se a una única sala. L’objectiu de la cadena és actualitzar un complex que ha mantingut pràcticament durant tot aquest segle la centralitat de l’oferta cinematogràfica comercial de Girona i preparar-lo per a una nova etapa després de 25 anys d’activitat.
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