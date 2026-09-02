Irla i Gaudí centren la XXXVI Mostra de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols
L’Associació Filatèlica i de Col·leccionisme ganxona també exposa un trofeu de la Champions cedit per la Penya Barcelonista
Sant Feliu de Guíxols viu un any més la magna Mostra de Col·leccionisme de l’Associació Filatèlica i de Col·leccionisme ganxona. La XXXVI edició de l’exposició, acompanyada de diversos actes i a la quarta planta del monestir, posa el focus en dues figures cabdals de la història catalana: Josep Irla i Antoni Gaudí. El guixolenc, 124è president de la Generalitat, va néixer ara fa 150 anys, i se celebra el centenari de la mort de l’arquitecte de la Sagrada Família. S’han emès segells de correus de curs legals de tots dos personatges, el mata-segells dels quals va presentar-se en la inauguració el passat cap de setmana.
El tercer homenatge de la mostra va dedicat al Futbol Club Barcelona, amb la cessió durant dues setmanes d’un trofeu de la Champions. La Penya Barcelonista aporta, des d’ahir, el trofeu, que deixarà l’exposició poc abans del seu tancament, el 20 de setembre.
Entre els actes que l’envolten destaquen la primera edició de la Jornada del Col·leccionisme, el dia 12, amb conferències de Josep Maria Garreta (Plaques de cava), Xavier Romero (La màgia del col·leccionisme) i Pere Masferrer (Figures de plom); o la 4a Trobada Catalana de Filatèlia, els dies 19 i 20, amb els ponents Luis Pérez (Girona, la xarxa postal durant la II República), Josep Sauret, (Vinyetes filatèliques), Enric Cardoner (Matasegells roda de carreta 4 quartos any 1860), Esteve Domènech (L’última herència d'Esperati), Antonio Aguilar (Las casas de correos de Barcelona), i Miquel Puigrefagut (Implantació sobretaxa obligatòria Lluita contra la Tuberculosi).
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