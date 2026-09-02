Les entrades per Temporada Alta s'obren demà al públic general
El Teatre Municipal de Girona, el Teatre de Salt i l'Auditori de Girona són els punts de venda físics, però la majoria de compres es faran des de la pàgina web del festival
El públic general pot adquirir, a partir de dijous 3, les entrades pels espectacles de Temporada Alta, que des d'ahir ja admetien la venda preferent a membres i mecenes d’El Club. Els passis estaran disponibles a la pàgina web del festival, on s'espera que es concentrin la majoria de compres, però a partir de les 09 h, també es podran aconseguir presencialment a les taquilles dels teatres Municipal de Girona i de Salt, que demà seran obertes de 09h a 12h. L’Auditori de Girona és l’altre punt de venda físic i obrirà d’11 h a 13 h.
De moment, els únics espectacles que apareixen amb l’advertiment de «últimes entrades» són Poncia, de Lolita Flores, i el concert e-STRINGS by GIO, dues propostes anunciades anteriorment, però és habitual que, en el primer dia que hi té accés, el públic general faci créixer aquesta llista.
En el segon any de Narcís Puig al capdavant del certamen, Temporada Alta programa 91 espectacles i 131 funcions entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre, destacant noms de l'altura de Sidi Larbi Cherkaoui i Martin Zimmermann, junts per primer cop i a càrrec de la inauguració; Peeping Tom o Needcompany, que presentaran noves obres; Romeo Castellucci i una aproximació radical i plàstica al mite de Faust; la finestra de Connexió Iberoamèrica, amb Christiane Jatahy recuperant Júlia-15 anys més tard o el guitarrista Eliades Ochoa, figura i cofundador de Buena Vista Social Club; però també el bo i millor de casa amb Baro d’evel, Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Carlota Gurt, Ramon Madaula o Xavier Bobés.
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