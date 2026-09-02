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La poetessa garrotxina Mercè Bayona inspira la segona edició del Magnànima d'Olot

El festival de poesia, dansa i arts visuals se celebrarà de l'1 al 3 d'octubre amb una quinzena d'activitats, que encetarà Enric Casasses

El poeta Enric Casasses encetarà el festival Magmàtica d'Olot.

El poeta Enric Casasses encetarà el festival Magmàtica d'Olot. / DdG-

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Redacció

Redacció

Olot

El festival Magmàtica d'Olot tindrà la poetessa i pagesa garrotxina Mercè Bayona (1903-1972) com a font d'inspiració per la segona edició. Entre el primer i el tres d'octubre, la mostra de poesia, dansa, escenografia i arts visuals desplegarà una quinzena d'activitats en diversos espais del municipi, entre els quals la Sala Carbonera, el Teatre Principal, el Museu dels Sants, la sala Torín i el Firal. Entre les propostes hi ha un acte amb el poeta Enric Casasses, poesia ballada a càrrec d'Adrian R. Paredes i una nit d'electrònica a càrrec de Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán.

El festival s'inspira en el vers veig vostre front com se decanta, de Bayona. El poeta Enric Casasses encetarà el programa l'1 doctubre intentant trencar els límits de la poesia amb Animaler, a la Biblioteca d'Olot a les 19 h. L'endemà el festival es desenvoluparà en diversos escenaris: el Firal acollirà un homenatge a Bayona a càrrec del ballarí Adrián R. Paredes (18.30 h); al Teatre Principal s'hi estrenarà l'adaptació escènica de la microòpera Aura de Gabriel Ventura, Marina Herlop i Rosa Tharrats (19.30 h, 20.15 h i 21 h); i la sala Carbonera acollirà la instal·lació Ser(p) de Vanessa Pey i Meritxell Cucurella-Jorba (de 20 h a 22 h).

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L'últim dia del festival serà el més curull d'activitats: durant el dia (d'11h a 14 h i de 16 h a 19 h) el Museu dels Sants acollirà la instal·lació escènica VVVVBBBBRRRR de Pau Masaló i Greta Sibling, i a les 18 h faran un recital. Avançada la tarda, a partir de les 19 h, es farà un taller de costura per fer-se la samarreta del festival a la plaça U d'octubre. La Carbonera s'obrirà per fer-hi dues activitats: un micro obert a les 20 h, i un sopar poètic amb reserva. El plat fort del dia serà una nit electrònica i poesia a càrrec de la poetessa Blanca Llum Vidal i el duet Los Sara Fontán, acompanyats de Raquel Santanera.

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