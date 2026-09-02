Propostes pel dimecres 2 de setembre
Una selecció d'activitats pel dia d'avui
Cadaqués
Concert de Manel Fortià Libèrica Trio.
On i quan? A les 21 h, a l’Església de Santa Maria.
Palafrugell
Activitat de dansa africana.
On i quan? A les 18.30 h, a La Sauleda.
Festa Major de L'Escala
Activitats al llarg del dia.
On i quan?
A les 11 h, al MAC-Empúries, visita romana teatralitzada.
A les 12.30 h, a la Plaça del III Centenari, sardanes i vermut amb la cobla Ciutat de Girona.
A les 17 h, a la Plaça Catalunya, concert de l’Orquestra Selvatana.
A les 18 h, a la Riba, «Eh!», espectacle de circ.
A les 19 h, a la Plaça Catalunya, ball amb la Selvatana.
A les 22 h, al Passeig de Riells, focs d’artifici. Tot seguit, a la Plaça de l’Univers, Banda Neon i Dj Office.
Festa Major de Sarrià de Ter
Activitats al llarg del dia.
On i quan?
A les 17 h, al Centre d’arts escèniques, taller infantil per preparar els gegants.
A les 18.30 h, a la Sala Dolors Xabé, inauguració de la mostra «Mirades», de Pep Aymerich i Pep Admetlla.
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