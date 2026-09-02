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Propostes pel dimecres 2 de setembre

Una selecció d'activitats pel dia d'avui

Libèrica Trio.

Libèrica Trio. / Joan Cortés

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Redacció

Redacció

Cadaqués

Concert de Manel Fortià Libèrica Trio.

On i quan? A les 21 h, a l’Església de Santa Maria.

Palafrugell

Activitat de dansa africana.

On i quan? A les 18.30 h, a La Sauleda.

Festa Major de L'Escala

Activitats al llarg del dia.

On i quan?

A les 11 h, al MAC-Empúries, visita romana teatralitzada.

A les 12.30 h, a la Plaça del III Centenari, sardanes i vermut amb la cobla Ciutat de Girona.

A les 17 h, a la Plaça Catalunya, concert de l’Orquestra Selvatana.

A les 18 h, a la Riba, «Eh!», espectacle de circ.

A les 19 h, a la Plaça Catalunya, ball amb la Selvatana.

A les 22 h, al Passeig de Riells, focs d’artifici. Tot seguit, a la Plaça de l’Univers, Banda Neon i Dj Office.

Festa Major de Sarrià de Ter

Activitats al llarg del dia.

On i quan?

A les 17 h, al Centre d’arts escèniques, taller infantil per preparar els gegants.

Notícies relacionades

A les 18.30 h, a la Sala Dolors Xabé, inauguració de la mostra «Mirades», de Pep Aymerich i Pep Admetlla.

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