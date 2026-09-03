Art & Gavarres posarà el focus en la capacitat de regeneració de la natura en la novena edició
El festival començarà aquest dissabte i s'allargarà fins a l'1 de novembre
El festival Art & Gavarres posarà el focus en la capacitat de regeneració de la natura en la novena edició que començarà aquest dissabte i s'allargarà fins a l'1 de novembre. El festival oferirà intervencions artístiques sota el lema 'Rebrollar' als municipis de Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera, Corçà i Monells i comptarà amb artistes de diverses procedències que reflexionaran sobre la resistència i l'adaptació del paisatge a un clima canviant. L'esdeveniment s'inaugurarà amb una ruta guiada durant tot el dia que permetrà conèixer les obres de la mà dels mateixos artistes. El recorregut començarà a Celrà i continuarà per Girona, Cassà de la Selva i Llagostera, abans de cloure a Monells.
La programació reuneix creadors dels municipis de les Gavarres, catalans i d’arreu de l’Estat, com Andalusia o Madrid, al costat d’artistes d’origen neerlandès i romanès. També hi participa Atelier Darn, un col·lectiu d’arquitectes internacional amb membres establerts en diferents països, com Itàlia, França i Turquia.
La diversitat de trajectòries i procedències aportarà mirades diferents sobre el paisatge i enriqueix el diàleg artístic amb l’entorn de les Gavarres.
La novena edició tornarà a portar les intervencions artístiques a diferents punts de les Gavarres i el seu entorn. A Celrà hi participaran Babeus (Josep Maria Bartomeu), Jordà Farré i el col·lectiu Natura és Cultura, supervisat pels ballarins Enric Fàbregas i Leo Castro.
A Girona, les intervencions aniran a càrrec d’Atelier Darn, Javier Domènech, María Eugenia Diego, Mónica Gener, Jaume Geli i Marta Darnés.
A Monells, el festival comptarà amb les propostes de Bussoga (Irina Grosu i Josep Motas), Lluís Heras Didi, Tramats (Josep Mercader i Magda Martínez) i Max Rutgers - Max Madera. A Cassà de la Selva hi participaran Oriol Piferrer i Manel Gràvalos, i a Llagostera ho faran Mascanada6 i Paula Pozo.
La programació artística es completarà amb una programació d’activitats paral·leles que portaran la performance i les arts escèniques al paisatge.
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