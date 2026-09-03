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Fusta i ferro reciclats, en una mostra a Platja d'Aro

Joan Codolar inaugura divendres a Lolas-Art & Culture l'exposició "Hierros que hablan"

L'escultura &quot;Cap Roig&quot;.

L'escultura "Cap Roig". / Cedida

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Redacció

Redacció

El rellotger jubilat i avui escultor Joan Codolar inaugura aquest divendres (19 h) a Platja d’Aro l’exposició Hierros que hablan, on reuneix les seves peces originals i fetes amb ferro i fusta reciclada. La mostra, que podrà veure’s a The Lolas-Art & Culture, mostra la diversitat de les seves creacions, sovint lligades al mar, reproduint peixos o embarcacions, però també a la terra, amb senglars o, fins i tot, el bust de l’ase català.

Codolar, que és l’oncle artista de la tenista Paula Badosa, fou rellotger durant més de vint anys a Suïssa. Avui centra la seva tasca en l’escultura, en què va començar a treballar a partir de materials en desús, especialment ferros, però també fustes.

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