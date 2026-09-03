Necrològiques
Fusta i ferro reciclats, en una mostra a Platja d'Aro
Joan Codolar inaugura divendres a Lolas-Art & Culture l'exposició "Hierros que hablan"
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El rellotger jubilat i avui escultor Joan Codolar inaugura aquest divendres (19 h) a Platja d’Aro l’exposició Hierros que hablan, on reuneix les seves peces originals i fetes amb ferro i fusta reciclada. La mostra, que podrà veure’s a The Lolas-Art & Culture, mostra la diversitat de les seves creacions, sovint lligades al mar, reproduint peixos o embarcacions, però també a la terra, amb senglars o, fins i tot, el bust de l’ase català.
Codolar, que és l’oncle artista de la tenista Paula Badosa, fou rellotger durant més de vint anys a Suïssa. Avui centra la seva tasca en l’escultura, en què va començar a treballar a partir de materials en desús, especialment ferros, però també fustes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable