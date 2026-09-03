La "història d'amor" de la dramaturga Helena Tornero arriba a Xangai
L'obra teatral "Tu em vas prometre una història d'amor" de la figuerenca arribarà a Xangai i en català dins un festival d'arts escèniques contemporànies aquest cap de setmana
Serà una de les tres produccions teatrals catalanes que es veuran a la ciutat xinesa durant aquest mes
L'obra Tu em vas prometre una història d'amor de la dramaturga figuerenca Helena Tornero i dirigida per Israel Solà de La Calòrica arribarà aquest cap de setmana a Xangai, a la Xina, dins un festival de teatre contemporani. Durant el mateix mes, la ciutat també acollirà dues obres més catalanes:Thauma de la companyia La Mula, i el musical L'alegria que passa de Dagoll Dagom, adaptada a partir del clàssic de Santiago Rusiñol. Aquest fet, del tot insòlit, s'ha canalitzat a través de l'Institut Ramon Llull i és resultat d'un interès creixent dels programadors xinesos per l'escena catalana.
L'obra de Tornero, una comèdia romàntica i tendra que pretén fugir del romanticisme caduc d'altres èpoques, ja fa un any que gira per sales de tot Catalunya. Produïda per la Sala Beckett i el Grec Festival de Barcelona el 2025, va arribar dins la programació del Teatre Municipal de Girona el febrer. El que la figuerenca no s'esperava, era que pogués arribar tant lluny, i en català. "Em fa il·lusió, tinc moltes ganes de veure què diu el públic, què entèn, quin interès li genera i el retorn que ens en fa", valora. Es va assabentar de la gran notícia fa cosa d'un mes. "En una estrena em vaig trobar alguns actors i em van preguntar si ja me n'havia assabentat, i no entenia de què parlàven, idesprés de dies de misteri, li ho vaig poder preguntar a en Toni Casares (director de la Sala Beckett) i m'ho va confirmar", explica.
I si aquest muntatge ara arribarà a la Xina és gràcies a l'interès d'una programadora de l'ACT Festival (Shanghai Contemporary Theatre Festival, que porta produccions ja fetes d'altres països), que va veure l'obra al Grec i s'hi va interessar. A través de l'Institut Ramon Llull es va articular el projecte, que es podrà veure tal com va ser pensat: en català i amb tot l'equip que n'ha format part. El festival l'adaptarà amb sobretítols en xinès i anglès, i s'en representaran dues funcions el 5 i el 6 de setembre. Pel que fa a Thauma, es presentarà el 9 i 10 de setembre, i també tindrà un col·loqui amb l'equip artístic de la companyia La Mula.
En el cas del musical de Dagoll Dagom, s'ha programat en un altre equipament i fora del circuit de cap festival, el Shanghai Culture Square, i es representarà el 18 i el 20 de setembre.
Aventura en "família"
Tornero havia estat a l'estranger en altres produccions, però la diferència rau que, per exemple, quan va ser a Turquia, va ser perquè la producció era turca i es feia en un altre idioma. "Aquest cop serà molt diferent, hi anem tota la companyia, una quinzena de persones, inclosos tècnics, el director i la regidora, amb un muntatge que està molt ben dirigit i que ha estat escollit expressament, és molt bonic poder compartir aquesta aventura que aplega tanta gent a darrere", expressa.
L'auditori que tindran serà d'unes tres-centes persones. A més, també l'han convidat a fer un col·loqui juntament amb el dramaturg Víctor Muñoz de la Sala Beckett sobre escriptura dramàtica, que faran en anglès i l'ajuda d'un traductor en xinès.
"Segons el text que escric, opto dirigir-lo jo o demanar-ho a algú, i aquest cop vaig pensar que era millor que ho fes una altra persona, i de seguida em va venir al cap l'Israel", sosté la dramaturga. "Dirigeix molt bé la comèdia, i té la sensibilitat per entendre la tendresa del text, i també la part més gamberra", subratlla.
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