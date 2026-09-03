Les “Mirades” d’Admetlla i Aymerich conflueixen de nou a Sarrià de Ter
La mostra del gironí i el sarrianenc s’inaugura en el marc de la Festa Major i pot veure’s fins al 23 d’octubre
Pep Admetlla i Pep Aymerich conflueixen nou anys després amb l’exposició Mirades, a la sala Dolors Xabé de Sarrià de Ter. La mostra va inaugurar-se ahir en el marc de la Festa Major i podrà veure’s fins al 23 d’octubre reunint dos artistes, el gironí i el sarrianenc, de contrastada trajectòria. Lluny del format convencional, proposen una experiència que entremescla art contemporani i capacitat de mirar i interpretar.
Admetlla i Aymerich ja havien exposat plegats el 2017 en la mateixa sala on ho fan aquest 2026. En tots dos casos, escullen Sarrià de Ter per a estrenar el seu nou projecte. L’actual cerca les diferents lectures que una mateixa obra pot ser capaç de provocar i, partint d’aquí, juguen a suggerir formes, espais i composicions sense acabar mai d’explicar els interrogants oberts. Ha de ser el públic que jutgi i decideixi segons el propi criteri.
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