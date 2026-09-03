La Planeta programa més d'una trentena de propostes de tardor
La programació de la sala de teatre independent de Girona inclou una lectura dramatitzada de Josafat dins els Bertrana, quatre espectacles dins l'Estrena't al Territori i l'obra familiar icònica "En Dip, un vampir ben educat" de Pere Puig
La sala la Planeta ha programat una trentena de propostes durant la tardor que inclouen una lectura dramatitzada de Josafat dins Premis Prudenci Bertrana, quatre propostes dins l'Estrena't al Territori i la icònica obra de teatre familiar En Dip, un vampir ben educat de la Cia. La Planeta. Entre les 31 activitats i més de 50 funcions que tindrà la temporada, també s'hi inclouen les XXXIV Proposta de Poesia / XLVI Premi Just M. Casero i el festival Temporada Alta.
Els Premis Bertrana encetaran les activitats el cap de setmana del 19 i 20 de setembre amb la lectura dramatitzada de Josafat de Prudenci Bertrana amb motiu del 120è aniversari de la publicació de la novel·la. Coproduïda per la Fundació Bertrana i el Grup Proscenium, i dirigida per Albert Reverendo, serà llegit per de Maria Àngels Buisac, Laura Casamitjana, Aniol Fusté i Jordi Garcia.
El 26 de setembre s'iniciarà la XXXVI Proposta de Teatre Independent amb la presentació del disc Rèquiem per un nen sol del cantautor gironí Ignasi Barris. El 27 de setembre, Santi Ricard protagonitzarà La nit del peix Kiwi de Josep Julien i Sala Flyhard; el 3 d'octubre serà el torn del monòleg sobre salut mental Clarissa de Carlos Be i protagonitzada per l'actriu gironina Clara Garcés. Dins la Proposta de Poesia i coincidint amb les fires, el 26 d'octubre es farà l'espectacle Groc de la companyia Les Responsables amb el poeta Feliu Formosa; i el dia 29 la companyia mallorquina Estudi Zero Teatre representarà El gran manicomi amb la poeta mallorquina Antonina Canyelles. La mostra també inclourà una doble sessió el 12 i el 13 de novembre de L'huracà, l'últim espectacle de La Funcional Teatre.
Les quatre propostes dins la quarta convocatòria del projecte Estrena't, que pretén descentralitzar la producció teatral i està mpulsat per diverses sales independents inclosa la gironina, són: Domesticus de Clara Mir i Laura Casanovas de la Cia Lilium, actualment en residència a la Planeta (20 de novembre); A prop del cor salvatge de Cia Balmes 84 (27 de novembre); Voler-ho de la companyia La Fenomenal (28 de novembre); i Pobles fantasma o l'abandonament del jardí dels cirerers de Cia Amalgama (20 de novembre).
Pel que fa a les propostes nadalenques, la sala recupera un dels seus espectacles més icònics, En Dip, un vampir ben educat de Pere Puig i amb els intèrprets M. Àngels Buisac, Jasmina Garcia i Jordi Subirà (19 i el 20 de desembre). La programació clourà el 3 i el 4 de gener amb Madame Lumière de la Cia. La Menuda.
La programació també inclou l'espectacle de microteatre DOL organitzat per la Càtedra Dansa de la mort de la UdG, que debatrà la gestió del dol, i acollirà diversos espectacles de Temporada Alta, com l'esperat XVI Torneig de Dramatúrgia Catalana, l'espectacle Boja de Mariona Esplugues o la lectura dramatitzada de l'obra Digues que m'estimes encara que sigui mentida a càrrec de l'actriu Anna Alarcón.
Les entrades ja estan a la venda.
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