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Què puc fer avui, dijous 3 de setembre?

Una selecció d'activitats per a la jornada

Alejandro Astola.

Alejandro Astola. / La Mirona

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Redacció

Redacció

Girona

Cançó de taverna amb Manelic de Pera.

On i quan? A les 19.30 h, al Local Social de Sant Daniel.

Olot

Concert solidari "Ella", amb Mariona Ribes i Martina Prades.

On i quan? A les 19.30 h, a Can Vayreda.

Salt

Actuació d'Alejandro Astola.

On i quan? A les 21.30 h, a La Mirona.

Platja d'Aro

Ball de salsa i batxata.

On i quan? A les 19:30 h, a la Plaça de l’Ajuntament

Gales d'Anglès

Activitats al llarg del dia incloent concerts, tallers, presentació de llibre o un sopar popular.

Festa Major de Castell d'Aro

Activitats al llarg del dia incloent havaneres i la nit d'espelmes.

Festa Major de Sarrià de Ter

Activitats al llarg del dia incloent espectacle, xerrades, i havaneres.

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Festa Major de Pals

Activitats al llarg del dia incloent sardanes i un espectacle musical.

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