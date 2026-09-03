Què puc fer avui, dijous 3 de setembre?
Una selecció d'activitats per a la jornada
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Girona
Cançó de taverna amb Manelic de Pera.
On i quan? A les 19.30 h, al Local Social de Sant Daniel.
Olot
Concert solidari "Ella", amb Mariona Ribes i Martina Prades.
On i quan? A les 19.30 h, a Can Vayreda.
Salt
Actuació d'Alejandro Astola.
On i quan? A les 21.30 h, a La Mirona.
Platja d'Aro
Ball de salsa i batxata.
On i quan? A les 19:30 h, a la Plaça de l’Ajuntament
Gales d'Anglès
Activitats al llarg del dia incloent concerts, tallers, presentació de llibre o un sopar popular.
Festa Major de Castell d'Aro
Activitats al llarg del dia incloent havaneres i la nit d'espelmes.
Festa Major de Sarrià de Ter
Activitats al llarg del dia incloent espectacle, xerrades, i havaneres.
Festa Major de Pals
Activitats al llarg del dia incloent sardanes i un espectacle musical.
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