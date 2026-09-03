Soleá Morente inaugurará una edició del FlamenGi que s'inspira en la dona flamenca
El Festival de Flamenc de Girona s'estendrà entre el 13 i el 27 de novembre i compta amb figures com Rocío Molina, Jorge Pardo, María Terremoto o Rafael Riqueni
La cantant Soleá Morente inaugurarà la vuitena edició del Festival FlamenGi de Girona amb un concert a les escales de la Catedral que tindrà lloc el 13 de novembre. Serà un dels plats forts d'una edició que compta amb grans figures com Rocío Molina, Rafael Riqueni o Jorge Pardo, i que reivindica l'essència eclèctica que portaran Belén López, María Terremoto, Manuel Liñán i Lela Soto.
El cartell també suma Juan Tomás de la Molía i Águeda Saavedra; una projecció del curt Flamenco de Carla Simón amb col·loqui inclòs; una conferència a càrrec d'Alba Guerrero, una masterclass amb Belén López i la clàssica paella popular de tancament amb Els Nois del Poble-Sec. Un any més, el Festival Flamenc de Girona continua creixent amb espectacles a Girona, Banyoles, Figueres, Blanes, la Bisbal d'Empordà i Touluges, a la Catalunya Nord. A més, aquesta edició estrena col·laboració amb el Festival Temporada Alta, amb qui ha programat els espectacles Muerta de Amor de Manuel Liñán i Calentamiento de Rocío Molina.
La programació del festival, que s'allargarà entre el 13 i el 28 de novembre (amb una prèvia el 16 d'octubre a Banyoles amb l'espectacle ja anunciat de Liñán) s'ha basat en la figura de la dona flamenca i en com "ha canviat la història del flamenc", ha subratllat la directora del festival, Noemí Osorio. "Li volem donar visibilitat perquè ha jugat un paper molt important en la tradició, i també han sigut clau en la modernització del flamenc", ha dit. Per això, el mateix cartell s'ha fet inspirant-se en el rostre de Morente, un artista que, segons Osorio, "és una dona a qui li agrada la tradició, però que es deixa abraçar per la modernitat".
Morente ha estat present a la roda de premsa de presentació a les escales de la Catedral, juntament amb representants institucionals de la Generalitat, els Ajuntaments de Girona, Banyoles i Touluges. Visiblement emocionada, ha explicat que el seu concert d'inauguració, Voz compartida, serà una performance inspirada en el pensament "per què canto?": "Més o menys tenia una idea, pensava en la vida com una escala, que de vegades ens fa pujar per avançar, i d'altres l'hem de baixar per continuar el camí, amb la veu passa una cosa semblant i quan vaig arribar a Girona i vaig veure la Catedral vaig tenir clar que difícilment podia començar aquest viatge en un altre lloc millor", ha expressat.
El primer cap de setmana del festival es completarà amb dos recitals de nivell: Belén López portarà la seva força escènica i velocitat al Centre Cultural de la Mercè de Girona el 14 de novembre, amb un recital ja anunciat el juny que ja té la meitat de les entrades venudes; i el guitarrista transgressor Rafael Riqueni "Nerja" , que el 15 de novembre serà a l'Ateneu de Banyoles.
La segona empenta del festival arrencarà el 20 de novembre al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà amb una proposta que mescla flamenc i jazz a càrrec del saxofonista i flautista Jorge Pardo amb el projecte Trio de Reyes que comparteix amb Melón Jiménez (guitarra) i JM Bandolero (percussió). Continuarà l'endemà al Teatre de Blanes amb el recital amb veu i piano Cançons per a una cantaora de María Terremoto, una de les figures més rellevants del panorama flamenc actual i membre d'una saga emblemàtica de Jerez de la Frontera.
El 22 de novembre el Sunset Jazz Club de Girona acollirà el recital en format acústic de Lela Soto, que cantarà acompanyada de la guitarra de Rubén Martínez.
La traca final concentrarà quatre actes més l'últim cap de setmana de novembre. El dijous 26, l'Auditori Josep Irla de Girona projectarà el documental Flamenco de Carla Simón, amb un col·loqui posterior amb la directora. El mateix dia hi haurà un altre dels plats fort del festival, l'espectacle Calentamiento de la bailaora Rocío Molina que portarà sis artistes dalt l'escenari del Teatre Municipal de Girona. L'endemà el festival es trasllada al Teathre Mil·lenari de Touluges, amb un espectacle que reivindica l'essència més pura del flamenc a càrrec de Juan Tomás de la Molía i Águeda Saavedra com a artista convidada.
El festival tancarà el 28 de novembre amb la conferència Posem veu a la veu d'Alba Guerrero a La Marfà sobre la tècnica vocal flamenca, i la clàssica arrossada popular que tindrà lloc a la plaça de l'Om de Pont Major amb la banda de rumba catalana Els nois del Poble-sec.
Les entrades pels espectacles ja estan a la venda, a excepció dels recitals de Juan Tomás de la Molía i Rafael Riqueni, que sortiran a la venda el 9 de setembre.
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