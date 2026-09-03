Tocar Leonardo i Miquel Àngel ara és possible a la Casa de Cultura
Girona inaugura una mostra inclusiva que permet accedir a obres cabdals de la història de l’art com el «Sant Sopar», la «Dama de l’Ermini» o el «David» a qualsevol persona fins al 10 d’octubre
La Casa de Cultura de Girona ha inaugurat una mostra inclusiva que permet a qualsevol persona accedir als grans artistes del Renaixment italià. Les madones de Leonardo, que pot veure’s a la nova sala d’exposicions (amb accés des del pati) fins al 10 d’octubre, presenta grans obres de la història de l’art com el Sant Sopar, la Dama de l’ermini, La Gioconda, o l’Anunciació de Leonardo, a més d’un trio de Miquel Àngel liderat pel David, amb un doble format que combina un gran llenç visual amb un format a tamany més natural amb relleus tàctils per suplir possibles mancances visuals. Així doncs, no cal visitar Santa Maria delle Grazie (Milà), el Museu Czartoryski de Cracòvia, el Museu del Louvre de París, o la Galleria degli Uffizzi de Ufi Florència per gaudir de cap d’aquestes peces, ben al contrari: Hom pot, senzillament, tancar els ulls i explorar. Si es vol, també enflairar, perquè quatre olors reben el visitant tot just accedir a la sala i, sobretot, tocar. De fet, feia broma Rafael Gálvez, comissari de l’exposició, «està prohibit no tocar!».
Gálvez, igualment, va apuntar en la presentació que «estem acostumats al que és un Leonardo en pintura, invents, manuscrits, però volíem donar-li la volta i per això l’exposició es titula així, perquè volem descobrir qui és la dona que hi ha darrere els quadres». Efectivament, hi ha un seguit de codis QR que revelen detalls i curiositats de les obres i, sobretot, les seves protagonistes: Qui eren i quin paper van tenir en la societat. La informació també és dona en llengua de signes. Tot plegat, per crear una visita diferent a la del museu tradicional.
El concepte d’exposició es basa en què «tots els col·lectius de la societat hi estiguin inclosos, perquè som tots iguals i hem de gaudir tots a la vegada d’aquestes coses», defensa el comissari. «Vam descobrir fa uns anys que hi havia un buit molt important en la societat», i amb la mostra es vol ajudar a omplir aquestes mancances. Gálvez té clar que l’objectiu final de la mostra és «posar-nos tots al nivell de tothom», igualar-nos.
Les madones de Leonardo vol fer-ho recollint grans peces del polifacètic toscà, però també «volíem recollir aquelles obres que estan per allà una mica perdudes, i cal treure, com La Belle Ferronière o Madonna Litta». És clar que Leonardo centra la mostra. De fet, el seu retrat és el primer que veu el visitant tot just entrar, i, a la vora, espera el bust en què va esculpir el seu autorretrat. Tothom pot remenar-lo i notar, també amb les mans, com era la barba del mestre.
Nil Papiol, diputat d’ODS i Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, també va fer part de la inauguració, destacant que acompleix amb un vessant menys conegut de l’Agenda 2030, el de l’accés a la cultura. Per això, el diputat va celebrar una exposició que permet «no només veure-la, sinó viure-la» i, a més, «d’una manera diferent a com estem acostumats».
Més enllà de l’exposició, per a la qual hi haurà visites guiades i experiències participatives, Les madones de Leonardo suma una proposta de jocs per als més petits, convidant-los a vincular-se amb l’art i implicar-s’hi. La mostra s’ubica a la nova sala d’exposicions, amb accés des del pati de la Casa de Cultura, i podrà visitar-se de dilluns a divendres entre 10 h i 20 h, i dissabtes d’11h a 18 h. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026