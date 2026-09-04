Els diàlegs “Miró. Art i territori” s’aturen a dos museus gironins
El Museu de l’Empordà, a Figueres, i el Museu d’Art de Girona fan part del cicle que commemora els 50 anys de la Fundació Joan Miró
La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya ha impulsat un nou cicle de diàlegs coincidint amb el 50è aniversari de la Fundació Joan Miró. Sota el nom de Miró. Art i territori, les trobades faran parada, de setembre a desembre, a vint museus arreu del país, incloent-hi el Museu de l’Empordà, a Figueres, i el Museu d’Art de Girona. Les converses giraran al voltant de l’univers creatiu de l’artista i el vincle que aquest pugui tenir amb les col·leccions, relats o línies de treball dels equipaments participants.
En el cas de Girona, el Museu d’Art acollirà el 7 de novembre el diàleg Miró, Urgell, i les línies de l’horitzó, amb Pepa Balsach i Cori Mercader. L’obra del protagonista es vincularà a la de Modest Urgell (1839-1919), a qui l’equipament gironí va dedicar exposicions el 2014 o el 2019, la segona, justament, amb el títol Modest Urgell, més enllà de l'horitzó. Urgell, destacat paisatgista, va viure a Girona, al carrer de la Força, durant la dècada de 1860, i tant la Diputació com el Bisbat conserven obra seva. En l’estada a la ciutat, Urgell treballava fent auques per encàrrec emprant el pseudònim de Katúfol, a més d’oferir classes i recórrer el territori per nodrir els seus paisatges.
Un parell de dies abans que Girona, Figueres rebrà el cicle al Museu de l’Empordà. El 5 de novembre Rosa Maria Malet i Elena Escobar dialogaran sobre Multiplicar el gest: Miró i la producció seriada.
Els diàlegs també passaran pels museus d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, d’Art Modern i Contemporani de Lleida, Abelló, MACBA, de Montserrat, D-HUB, Fundació Palau, del Barroc de Catalunya, d’Art Medieval a Vic, Fundació Joan Miró, de Reus, Diocesà i Comarcal d’Osona, Víctor Balaguer, MNAC, de Sitges, de Granollers, de Valls, i Apel·les Fenosa.
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