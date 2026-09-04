Fal·lera per les primeres entrades de Temporada Alta: Ja hi ha un ple
El festival va obrir ahir la venda al públic general, matiner tant a internet com a les cues del Teatre Municipal, el Teatre de Salt i l’Auditori
Diversos espectacles, a punt d’exhaurir-se
Girona
Qui som, documental de Salvador Sunyer i Vidal sobre Baró d’Evel, va ser la primera proposta de Temporada Alta a exhaurir entrades després que s’obrissin ahir al públic general. El film es projectarà el 21 de novembre als Ocine i segueix Blai Mateu, Camille Decourtye i companyia fins a l’estrena absoluta al Festival d’Avinyó. Temporada Alta en programa quatre, d’estrenes absolutes, i algunes, sobretot la de Peeping Tom, eren omnipresents a les llistes dels matiners que, a primera hora, ja feien cua a les taquilles del Teatre Municipal per comprar els passis de manera física.
Tot i que la majoria de les vendes ja fa anys que es realitzen a través de la pàgina web, segueix havent-hi qui prefereix, convençut, el tracte i contacte humà, i per això el Municipal, el Teatre de Salt i l’Auditori van veure algunes cues davant les seves taquilles. Res a veure, això sí, amb les que podien fer-s’hi abans del boom tecnològic. Entre els gironins i gironines que mantenen l’aposta per la compra física, hi havia el poeta i membre dels Amics de la UNESCO de Girona Lluís Lucero Comas, que venia a comprar per ell i la mare: «Sempre hem de casar calendaris, ens fa molta il·lusió la Gonyalons (Àngels) a El retrat de Dorian Gray i, a mi, The Forest, en italià, amb Cristiana Morganti, la ballarina de Pina Bausch, que ja l’havia vist en un altre espectacle; el Thesée, sa vie nouvelle, en francès; o Sidi Larbi Cherkaoui. A mi m’agrada la dansa». La seva llista, com la majoria, era llarga, i també passava per «alguna cosa de La Planeta, com el Sum Vermis sobre (Jacint) Verdaguer», o «la Mística de Lluís Homar a la Catedral i el Puig Antich (cas obert) a La Mercè».
Lucero Comas admet ser «més aviat reticent a fer compres online», ja que, anant-hi en persona, «veus com estan les coses, retrobes gent, i m’estimo més fer-ho a l’antiga manera». El mateix pensa Helena Escobar, una altra persona lligada a les arts i que, a més de valorar «el tracte humà, més que la màquina», mira a la butxaca apuntant que, en línia, «cada vegada que compres un tiquet et cobren la gestió». Escobar, assídua a Temporada Alta com tothom a la cua, assegurava que veuria «molts espectacles, i diversos, que ja fa molt temps que ho faig», i destacava «Peeping Tom, la inaugural (Cherkaoui amb Martin Zimmermann) i, sobretot, la (programació) internacional».
Tant l’un com l’altra ja fa anys i panys que, a principis de setembre, fan amb paciència la cua davant el Municipal, però Marina Airaudo, uns llocs més endavant, hi era per primer cop. «Cada any compro moltes entrades i sempre ho feia per internet perquè em coincidia amb horaris de feina, però aquest any, com que puc, prefereixo venir presencial», explica. Fent l’adquisició en línia sovint s’estressa, ja que «a vegades ho tens tot fet i has de reiniciar la pàgina, has de pagar les despeses de gestió…», així que «és més fàcil sempre que puguis parlar amb algú que et pugui ajudar i fer-ho presencial, crec que s’ha de potenciar, perquè poques coses així queden».
Poc espai quedava, també, al full on anotava els espectacles que ella i la seva parella volien gaudir: HAS BEEN, L’últim àtom, Grans bardisses, Júlia-15 anys més tard, La forma humana, EPITAP, El retrat de Dorian Gray, Living & Leaving, Le Salon ‘revisited’, Calentamiento, i Personas, lugares y cosas. «Espero que no s’hagin acabat», afegia Airaudo en acabar de repassar, però el torn va arribar-li a temps.
Efectivament, a més del film exhaurit de Sunyer i Vidal, diversos espectacles més apareixien amb l’advertència de «últimes entrades», que apareix en superar el 80%d’ocupació, ahir quan s’apropava el vespre: A Poncia, de Lolita Flores, i el concert e-STRINGS by GIO, que ja eren accessibles, van sumar-s’hi el XVI Torneig de Dramatúrgia Catalana; La Força del Costum, amb Ramon Simó dirigint el text de Thomas Bernhard; Mística, recital de Lluís Homar a la Catedral; Ovelles, comèdia de Carmen Marfà i Yago Alonso, Museo de los relámpagos, estrena d’Oligor y Microscopía; i Living & Leaving, que enceta la nova trilogia de Marcos Morau i La Veronal.
Descompte a l’Espai Gironès
Les entrades per Temporada Alta també podran adquirir-se, dissabte, de manera excepcional, en el punt de venda que s’instal·larà a l’Espai Gironès. Un any més, el centre comercial habilitat una zona per comprar passis que, aquesta vegada, estarà oberta entre 11 h i 14 h, durant el matí, i 16 h fins a 19 h, en la tarda.
La particularitat del punt és que permet obtenir les entrades amb un descompte d’un 20% en tota la programació. L’oferta creix fins al 30% per a l’espectacle familiar El fil invisible, de Viu el teatre, patrocinat per l’Espai Gironès. La peça adapta el conte de Míriam Tirado i parla dels vincles d’amor que uneixen les persones que s’estimen encara que siguin lluny. La Nura, la protagonista, aprèn a reconèixer aquest fil i a aferrar-s’hi. L’obra es representarà el dissabte 31 d’octubre al Teatre Municipal, amb sessió de matí (12 h) i de tarda (18 h). n
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