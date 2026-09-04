El festival Transhumant premia el cineasta Marcel Barrena i els fotoperiodistes Santi Palacios i Roser Vilallonga
El certamen reconeix el seu compromís artístic i social en el cinema, la fotografia i la comunicació
El festival Transhumant de cinema i fotografia distingirà el cineasta Marcel Barrena i els foroperiodistes Santi Palacios i Roser Vilallonga amb el premi Transhumant. El certament reconeix el "compromís artístic i social" de tots tres, tant en el cinema com en la fotografia i la comunicació. Barrena rebrà a l'antic balneari de Montagut el premi Transhumant a la trajectòria audiovisual i de comunicació 2026, en reconeixement a una carrera "marcada per la capacitat de convertir el cinema en una eina de transformació i impacte social". En aquest sentit, destaquen la pel·lícula 'El 47' com a un "fenomen social i cultural" que ha arribat a més de 4 milions d'euros de recaptació i que ha aconseguit els premis Goya, Forqué i Gaudí.
Pel que fa al fotoperiodista madrileny Santi Palacios rebrà el premi Transhumant al millor treball de fotografia compromesa 2026. Un guardó que l'organització li dona en reconeixement a "una trajectòria centrada en les migracions, els conflictes i l'ecologia humana vinculada a Open Arms". El lliurament tindrà lloc el divendres 18 de setembre al Casal Cívic i Comunitari de la Devesa del Pla de Ripoll, en un acte que inclourà una conferència del fotoperiodista.
El treball de Palacios s'ha publicat als principals mitjans internacionals i ha estat reconegut amb premis com el World Press Photo, el Premi Ortega y Gasset i el Premi Internacional de Fotografia Humanitària Luis Valtueña. El 2016 va formar part de l’equip d’Associated Press nominat al Premi Pulitzer de Breaking News Photography.
Finalment, el jurat del Transhumant ha concedit el Premi Transhumant a la trajectòria fotogràfica 2026 a la barcelonina Roser Vilallonga Tena. Ho fa en reconeixement a "una vida dedicada al fotoperiodisme i a la fotografia documental, amb una mirada centrada especialment en pobles i col·lectius oprimits".
En aquest sentit, recorden que un cop acabada la seva etapa de 25 anys com a fotògrafa a La Vanguàrdia, Vilallonga s'ha dedicat a la fotografia pel seu compte des de 2017. En aquest període ha rebut reconeixements com el Premi d’Or de la Society for News Design, el Premi Dignitat, el Premi Bones Pràctiques en Fotoperiodisme i el Premi d’Honor Miravisions 2023.
També ha participat en nombroses exposicions i ha publicat diversos llibres, entre els quals '2014: un poble, un país, un anhel'. El jurat assenyala que la seva fotografia busca "donar rostre i veu als col·lectius que el món occidental ignora", a través de projectes de llarg recorregut. En paral·lel, des de fa més de vint anys documenta la construcció del Temple de la Sagrada Família.
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