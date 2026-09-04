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Ràdio 4 renova la tarda i els caps de setmana en el seu 50è aniversari

L'emissora presenta la programació per a la temporada que encetarà dilluns vinent

Diari de Girona farà part de l'anàlisi polític en les tertúlies d'El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixes

Un instant de la presentació.

Un instant de la presentació. / DdG

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Redacció

Redacció

Ràdio 4 ha presentat la programació per a la temporada del seu cinquantè aniversari, que encetarà dilluns vinent, 7 de setembre. Els principals moviments són els de la franja de tarda i els caps de setmana. Diari de Girona tindrà presència en les tertúlies del programa El matí a Ràdio 4, amb Xavi Freixes, que suma a la taula de debat responsables periodístics d'aquesta capçalera i Segre, Mañana i Diari Més de Tarragona.

Les tardes de la cadena, de 13 h a 19 h, sonaran a La tàctica, amb Mariola Dinarès (13 a 14 h); El quart temps, amb José María Rubí (14.30 a 15 h); Irrepetibles, amb Carles Mesa (15 a 16 h), i La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez (16 a 19 h), amb la baixa de L’entrellat, amb Samanta Villar. Els matins, al seu torn, continuen amb el lideratge de Gemma Nierga i el Cafè d’idees (8 a 10 h), precedit pel Bon dia i bona sort, amb Vador Lladó, Ares Teixidó i Montse Vidal (6 a 8 h), i amb El matí a Ràdio 4, amb Xavi Freixes (10 a 13 h), donant continuïtat al repàs i anàlisi de l'actualitat.

Són 4 dies, magazín de cap de setmana fins ara dirigit per David Gallach, passarà a estar liderat per Sílvia Tarragona amb una hora més de programa. Diumenge també suma La Comanda, espai de cuina amb Natàlia Sánchez i Raül Balam Ruscalleda, i, els vespres, Joan Barutel per dir Demà és dilluns… i què! amb alegria, a més de recuperar el Vida verda, que aquesta vegada serà amb Marc Solanes.

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El cinquantè anviersari centra la temporada i se celebrarà el dia 13 de desembre amb una programació especial. A més, Ràdio 4 farà una gira arreu del país per compartir els seus cinquanta anys d'història amb els oients.

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