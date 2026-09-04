Ràdio 4 renova la tarda i els caps de setmana en el seu 50è aniversari
L'emissora presenta la programació per a la temporada que encetarà dilluns vinent
Diari de Girona farà part de l'anàlisi polític en les tertúlies d'El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixes
Ràdio 4 ha presentat la programació per a la temporada del seu cinquantè aniversari, que encetarà dilluns vinent, 7 de setembre. Els principals moviments són els de la franja de tarda i els caps de setmana. Diari de Girona tindrà presència en les tertúlies del programa El matí a Ràdio 4, amb Xavi Freixes, que suma a la taula de debat responsables periodístics d'aquesta capçalera i Segre, Mañana i Diari Més de Tarragona.
Les tardes de la cadena, de 13 h a 19 h, sonaran a La tàctica, amb Mariola Dinarès (13 a 14 h); El quart temps, amb José María Rubí (14.30 a 15 h); Irrepetibles, amb Carles Mesa (15 a 16 h), i La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez (16 a 19 h), amb la baixa de L’entrellat, amb Samanta Villar. Els matins, al seu torn, continuen amb el lideratge de Gemma Nierga i el Cafè d’idees (8 a 10 h), precedit pel Bon dia i bona sort, amb Vador Lladó, Ares Teixidó i Montse Vidal (6 a 8 h), i amb El matí a Ràdio 4, amb Xavi Freixes (10 a 13 h), donant continuïtat al repàs i anàlisi de l'actualitat.
Són 4 dies, magazín de cap de setmana fins ara dirigit per David Gallach, passarà a estar liderat per Sílvia Tarragona amb una hora més de programa. Diumenge també suma La Comanda, espai de cuina amb Natàlia Sánchez i Raül Balam Ruscalleda, i, els vespres, Joan Barutel per dir Demà és dilluns… i què! amb alegria, a més de recuperar el Vida verda, que aquesta vegada serà amb Marc Solanes.
El cinquantè anviersari centra la temporada i se celebrarà el dia 13 de desembre amb una programació especial. A més, Ràdio 4 farà una gira arreu del país per compartir els seus cinquanta anys d'història amb els oients.
Subscriu-te per seguir llegint
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina