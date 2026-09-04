'Tadeu Jones' arrenca als cinemes amb 63.648 espectadors durant la primera setmana a les cartelleres
La coproducció catalana té una recaptació de prop de mig milió d'euros al país en cinc dies
'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa', produïda pel gironí Edmon Roch, ha arrencat als cinemes amb 63.648 espectadors a Catalunya durant els primers cinc dies a les cartelleres, entre el 26 d'agost, dia de l'estrena, i el diumenge 30, segons dades de ComScore facilitades pel Departament de Cultura a l'ACN. La gran majoria d'entrades venudes, 58.429, han estat per a funcions en versió original, mentre que un 8,2% han estat per a versions doblades al català. La recaptació del film a les sales catalanes és, en aquest període, de 468.742 euros, apropant-se així al mig milió. Arreu de l'Estat, 'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa' va culminar el seu primer cap de setmana com a número 1 i en els cinc primers dies va acumular 460.000 espectadors i 3.030.000 euros de recaptació.
A escala catalana, la nova entrega de les aventures de Tadeu Jones ha fet unes xifres lleugerament superiors a l'anterior, 'Tadeu Jones 3: la taula maragda' (2022), que va sumar 55.797 espectadors després del primer cap de setmana –per bé que es va estrenar divendres, mentre que l'última s'ha estrenat en dimecres–. Altres pel·lícules d'animació de producció o coproducció catalanes van tenir una arrencada més discreta, com ara 'Mòmies' (2023), amb 29.288 tiquets venuts el primer divendres, dissabte i diumenge, o bé 'Buffalo Kids' (2024), amb 29.374 entre el primer dimecres i diumenge.
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