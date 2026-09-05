Anne Carson, després d’assistir a un concert de Rosalía a Chicago: "L’envejo? És clar que sí. És la personificació del glamur i de la força femenina"
La poeta canadenca, eterna candidata al Nobel i premi Princesa d’Astúries de les Lletres de 2020, elogia l’artista catalana i lamenta la manca de companyonia dels seus seguidors
David Morán
Anne Carson va anar a veure Rosalía a Chicago i va acabar esgotada. Exhausta. "Tinc ressaca de Rosalía", escriu ara la poeta canadenca en un exquisit assaig a la London Review of Books, titulat breument On Rosalía (Sobre Rosalía). En ell, l’eterna candidata al Nobel i especialista en cultures clàssiques rememora el pas de la catalana pel United Center de la ciutat nord-americana el passat 20 de juny i analitza amb alè poètic com es relaciona una estrella del pop amb els seus seguidors. I viceversa.
"L’adoració total es vessa des de les butaques. Es podria acariciar com un animal que es pavoneja una vegada i una altra per l’estadi", constata Carson. Al seu voltant, els fans rugeixen. L’animen. Surten disparats de les seves butaques i ja no tornen a seure. "Durant les dues hores que va durar el concert, cadascuna d’aquestes persones (excepte C. i jo) es va aixecar del seu seient i va cridar sense parar. Mai no havia sentit un so igual", apunta.
Sobre el 'duende' de Rosalía, poques dubtes. "La seva veu és una meravella. És ben sabut que el flamenc exigeix maduresa en la veu; la seva, encara amb una lluentor juvenil, podria passar de meravellosa a miraculosa en pocs anys. S’eleva per damunt del soroll eixordador com una fletxa de plata llançada a l’espai, i ells criden, i s’eleva, i criden, i s’eleva". La seva veu, insisteix, "cau com una fletxa". "Troba la veritable calor en tu. O el veritable fred. O allò que és veritablement real... És així com en diem? Què és cantar, al capdavall? Per què ens travessa?", reflexiona Carson.
Acostumada a bregar amb llengües mortes i llibres escrits fa més de 2.500 anys, Carson no seria la primera persona en qui un pensaria quan es tracta de cultura pop, idolatria extrema a l’era de TikTok i fenomen fan de dimensions colossals, però el seu diagnòstic no pot ser més encertat. "L’envejo? És clar que sí. Als seus 33 anys, és la personificació del glamur i de la força femenina. Sap fer morrets, posar i parodiar la seva pròpia seducció: aquest és el nou feminisme. Em fascina. A diferència de Björk, que es desvincula de la feminitat en transformar-se en altres espècies, Rosalía aprofundeix en la mateixa essència del que és femení, hi penetra, més enllà de les mutilacions del flamenc, fins a un lloc de poder on se sent renovada", relata l’autora de La bellesa del marit.
Carson, com era d’esperar, expressa els seus dubtes sobre les lletres d’algunes cançons, que li arriben traduïdes a través de la pantalla —"bona part del temps sembla que estigui processant metàfores radicals amb el traductor de Google", deixa anar— i es mostra una mica inquieta amb "la barreja de l’estructura de la cançó pop i l’emoció mística tradicional", però al final el que queda és l’huracà Rosalía. L’"opulència emocional" en alta definició i amb un notable desplegament tecnològic. "Ningú no pot sobreviure a tanta admiració, però som nosaltres qui ens esgotem com esponges en veure-la, amb el cor bategant amb força, lleugerament temorosos del que vindrà després", diu.
Molt bé per Rosalía, sens dubte, tot i que el públic, lamenta Carson, ja és una altra cosa. "No trobo consol en aquesta gent", adverteix. "De vegades, en veure una gran actuació, el públic desenvolupa una companyonia, una sensació d’estar tots junts remant sobre les onades d’aquest geni. Aquí no hi ha aquest sentiment. Aquí cada persona està singularment enamorada de Rosalía i ocupada imaginant la seva vida amb ella, les seves salvacions privades", sentencia.
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