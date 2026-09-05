Cinema
El Cicle Arxipèlag torna a portar el cinema d’autor i experimental a Cadaqués
Celebra la quarta edició durant tots els caps de setmana de setembre, amb films de Parajanov, Béla Tarr, Jonas Mekas, Samira Makhmalbaf i Eugènia Balcells, entre d’altres
Cadaqués torna a convertir-se aquest setembre en punt de trobada per als amants del cinema d’autor, experimental i contemporani. El Cicle de Cinema Arxipèlag celebra la seva quarta edició amb una programació que s’allargarà durant tots els caps de setmana del mes, fins al 26 de setembre, i que combina clàssics del cinema amb obres menys conegudes i propostes contemporànies.
Diferents temàtiques
El cicle, nascut el 2022 com una iniciativa sense ànim de lucre, manté la voluntat de crear un espai de trobada al voltant del cinema, tant per als veïns de Cadaqués com per a qui visita el municipi. La programació d’enguany passa per qüestions com la identitat, el gènere, les dissidències, els feminismes, la violència, les migracions, la guerra i l’exili.
També hi ha lloc per a una mirada més experimental, amb sessions dedicades a la relació entre el cos, la memòria, la identitat i l’entorn. Tot plegat respon a una idea que acompanya Arxipèlag des de la seva primera edició: aprofitar l’aïllament característic de Cadaqués com una oportunitat per aturar-se, mirar i pensar.
Parajanov, música i una sessió de Su Friedrich
La quarta edició es va inaugurar aquest divendres 4 de setembre amb Sayat Nova, de Sergei Parajanov, una de les grans obres del cinema d’autor. La projecció, a l’ATRIUM ARTIUM, va comptar amb una presentació de l’equip d’Arxipèlag -Erika Prüfert, Maria Fonti i Maria Roca-Sastre- i amb la participació del col·lectiu Dostopos, format per les muntadores Ana Pfaff i Adriana Riba. Després del film, el compositor Marc Verdaguer va oferir una sessió musical en viu a partir de peces de bandes sonores, en una proposta pensada per posar en diàleg la pel·lícula, la música i l’espai. La nit es va completar amb un aperitiu a càrrec de TALLA i OLIBAR.
La programació continua aquest dissabte 5 de setembre, amb Hide and Seek, de Su Friedrich. La programadora Mireia Montané presentarà la sessió, que aborda les qüestions de gènere i exclusió a través d’un coming of age marcat per la dissidència sexual.
Béla Tarr i Jonas Mekas, la setmana vinent
El segon cap de setmana, els dies 11 i 12 de setembre, tindrà dos noms destacats del cinema d’autor: Béla Tarr i Jonas Mekas. Divendres 11 es projectarà La condemna, de Béla Tarr, presentada pels cineastes i exalumnes del director Anna Fernández de Paco i Manel Raga Raga. Serà una oportunitat per acostar-se al particular univers del cineasta hongarès, construït a partir dels silencis, el temps i una mirada contemplativa.
Dissabte 12 serà el torn de Jonas Mekas amb As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, un llarg diari cinematogràfic que recull petits moments de la vida quotidiana i reflexiona sobre la bellesa. La sessió anirà a càrrec del col·lectiu Joves Programadors – Moving Cinema.
Bruixes, guerra i exili
El tercer cap de setmana, els dies 18 i 19, el cicle posarà el focus en la guerra, l’exili, la memòria i l’exclusió. El dissabte 19 es projectarà The Juniper Tree, de Nietzchka Keene, presentada per Elena Gallén. El film segueix dues dones condemnades a viure en un constant pelegrinatge i aborda la figura de la bruixa i de la dona marginada, així com l’aïllament, la dissidència i les violències exercides històricament sobre les dones.
La programació es completarà el diumenge 19 amb Blackboards, de Samira Makhmalbaf, ambientada en el context del conflicte Iran-Iraq de l’any 2000. La pel·lícula posa el focus en els efectes de la guerra sobre la població i l’educació i construeix un relat de supervivència, exili i memòria. Maria Fonti, de l’equip d’Arxipèlag, presentarà la sessió.
Homenatge a Eugènia Balcells per tancar el cicle
La recta final del programa estarà dedicada al cinema experimental i d’avantguarda. Els dies 25 i 26 de setembre, l’ATRIUM ARTIUM acollirà dues sessions centrades en les possibilitats del llenguatge cinematogràfic.
Divendres 25, Arxipèlag dedicarà una sessió a Eugènia Balcells, en col·laboració amb la Fundació Eugènia Balcells. Serà el primer acte públic d’homenatge a l’artista des de la seva mort, el març d’aquest any. Es projectarà una selecció de curtmetratges de Balcells i hi haurà les intervencions d’Eulàlia Bosch, Felipe Ruiz i Vicenç Altaió. La sessió acabarà amb una intervenció musical del saxofonista Iscle Datzira, que interpretarà lliurement amb Flight.
L’endemà, dissabte 26, Maria Roca-Sastre ha programat una sessió dedicada al cos, la mirada i l’experimentació cinematogràfica des d’una perspectiva feminista i de gènere. El programa inclourà Soft Fiction, de Chick Strand; Arrows, de Sandra Lahire, i El nido del sol, del Colectivo Los Ingrávidos.
Les tres obres qüestionen les formes tradicionals de representar la feminitat i exploren la relació entre cos i imatge, així com la construcció de la mirada cinematogràfica.
Una programació que també arriba a Venècia
L’activitat d’Arxipèlag no s’ha limitat enguany a Cadaqués. El cicle ha col·laborat en la programació del Cinema Galleggiante - Acque Sconosciute, organitzat per MICROCLIMA a Venècia durant la seva setena edició. A Cadaqués, totes les sessions comencen a les 20 hores, excepte la de Jonas Mekas. L’entrada és lliure amb aportació voluntària, mitjançant el sistema de taquilla inversa.
El cicle compta amb el suport de l’Ajuntament de Cadaqués i la Filmoteca de Catalunya, així com de negocis i col·laboradors locals. La programació completa es pot consultar a @arxipelag.cdq i al web d’Arxipèlag. També hi ha una programació paral·lela disponible a Filmin.
Via: Empordà
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes
- L’esperpèntic mercat del Girona