Marisol Donis: «S’internava les dones per treure-se-les del damunt»
La farmacèutica i criminòloga reconstrueix a Mujeres grises sobre fondo negro les històries de dones internades en manicomis per apartar-se dels papers que la societat els havia reservat
Durant bona part del segle XIX i començaments del XX, una dona podia acabar tancada per raons que avui semblen difícils d’imaginar: fumar, beure, llegir determinats llibres, comportar-se d’una manera considerada «capritxosa», voler separar-se del seu marit, mostrar-se massa independent o, senzillament, resultar incòmoda per a la seva família. Aquest és el territori que recorre Marisol Donis, farmacèutica i criminòloga, a Mujeres grises sobre fondo negro (Alrevés), un llibre que recupera les històries de dones que van ser internades per no adaptar-se a les expectatives socials i familiars del seu temps. Dones tancades en psiquiàtrics, convents, convertides en un problema que calia ocultar i silenciar per sempre.
«S’internava les dones per treure-se-les del damunt», explica Donis. Segons l’autora, moltes de les dones que apareixen al seu llibre «eren ingressades sense estar boges». La psiquiatria de l’època, sosté, no tenia els coneixements ni els recursos actuals, i el tancament i l’aïllament podien convertir-se en la resposta davant de conductes que incomodaven la família o desafiaven les normes socials.
Una de les històries que més l’ha marcat, assegura l’escriptora, és la d’Adèle Hugo, filla de l’escriptor Victor Hugo. El seu cas resumeix, segons Donis, fins a quin punt una dona podia quedar atrapada entre la malaltia, l’abandonament familiar i el confinament.
«Adèle va créixer en una família extraordinària des del punt de vista cultural, però la seva vida privada va estar lluny d’aquesta imatge.» Segons explica Donis, «Adèle patia erotomania i es va enamorar d’un home que no corresponia als seus sentiments i a qui va seguir per mig món. La situació va arribar a tal extrem que el cònsol francès a Barbados va escriure a Victor Hugo per comunicar-li que hi tenien una boja que deia ser la seva filla. Adèle acabaria passant bona part de la seva vida internada en diferents institucions».
La història d’Adèle no és, però, una excepció. Al llibre apareixen dones tancades per motius tan diversos com somiar amb querubins, mostrar comportaments considerats impulsius o deixar de resultar convenients per als seus marits. Els tractaments amb què les «curaven» no deixaven de ser duríssims: electroxocs, dutxes fredes, banys amb aigua bullent, bromurs i fins i tot lobotomies.
Entre els casos que Donis ha investigat també hi ha el de Juana Sagrera, una dona d’una família benestant que va voler separar-se del seu marit, Miquel Nolla. El 1873, la revista La Ilustración Española es referia a ella com una dona que havia donat «mostres evidents de patir una mania raonadora».
Juana era rica, intel·ligent i tenia una intensa vida social. Rebia a casa seva persones destacades de València, parlava amb tothom i jugava a cartes. La seva família sostenia que el seu comportament posava en entredit l’honorabilitat familiar. «Van voler treure-se-la de sobre de la manera més ximple», explica Donis. Es van basar, segons diu, en el fet que era «capritxosa».
El mecanisme, explica l’autora, podia ser senzill. «Aquests internaments es feien sempre sense violència, perquè s’havia normalitzat tant que es poguessin fer amb una simple signatura i un diagnòstic que ningú controlava. Un pare podia considerar que una filla era rebel; un germà podia tenir interès en el seu patrimoni.»
«És que llegeix Émile Zola», podien dir. La lectura era, precisament, un dels àmbits en què algunes dones van trobar una forma de resistència. Si se’ls impedia llegir allò que volien, algunes van començar a escriure. «El cert és que no tenien escapatòria ni les pobres ni les riques», resumeix l’autora. Algunes eren famoses, com Carrington o Emily Dickinson, però també n’hi havia moltes d’anònimes.
El temps transcorregut no ha esborrat del tot aquesta lògica. Donis considera que les etiquetes han canviat, però que encara persisteix una manera de desacreditar les dones a través del seu comportament. «Ja no poden ser internades per una decisió familiar, però continuen sent jutjades per com exerceixen la seva llibertat», assegura l’autora.
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