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OCI

Què puc fer avui, dissabte 5 de setembre?

Tria i remena els actes que et proposem per fer durant la jornada

Un espectacle de la primera edició de la Festa del Circ de Bescanó.

Un espectacle de la primera edició de la Festa del Circ de Bescanó. / Ajuntament de Bescanó.

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Redacció

Redacció

Girona

Girona

Què?

MÚSICA. Últim concert del cicle Sons al Parc amb Lydia Vilas, Arnau, Pep Descalc, BTranst i Artista Resident.

On i quan?

A l'antic camp de futbol de Fèlix Farró a les 17 h.

Calonge i Sant Antoni

Què?

MÚSICA. Concert d'Arannà i Joan Pau Cumellas Band.

On i quan?

A Mas Ponsjoan a les 20 h.

Begur

Què?

FIRES. XXI Fira d'Indians durant tot el dia amb en diversos espais, tallers, conferències, visites guiades, jocs, animació, gags esporàdics, actuacions musicals i zona de ball. Consulta el programa.

Figueres

Què?

ESPECTACLES. Representació de l'obra de teatre "El cafè" de Goldoni, adaptada per Maurici XXX i a càrrec de l'associació jove A Mossegades.

On i quan?

Al Teatre el Jardí a les 20 h.

Bescanó

Què?

CIRC. Festa del circ amb diverses representacions de carrer. Consulta el programa.

Anglès

Què?

Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: campionat de botifarra, competicions, balls i concerts. Consulta-les.

Cadaqués

Què?

Festa Major amb diverses activitats: cucanyes marineres, cercavila amb gegants, cursa de dolls i ball. Consulta-les.

Gombrèn

Què?

Festa Major amb diverses activitats: espectacle de titelles medievals, correfoc i ball. Consulta-les.

Olot

Què?

Festes del Tura amb diverses activitats: ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel, diada castellera, música, correfoc i concerts de nit. Consulta-les.

Sant Pau de Segúries

Què?

Festa Major amb diverses activitats: cursa d'obstacles, sardanes i música. Consulta-les.

Sarrià de Ter

Què?

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Festa Major amb diverses activitats: concurs d'escalada de caixes, sardanes i nit de barraques. Consulta-les.

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