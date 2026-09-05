OCI
Què puc fer avui, dissabte 5 de setembre?
Tria i remena els actes que et proposem per fer durant la jornada
Girona
Què?
MÚSICA. Últim concert del cicle Sons al Parc amb Lydia Vilas, Arnau, Pep Descalc, BTranst i Artista Resident.
On i quan?
A l'antic camp de futbol de Fèlix Farró a les 17 h.
Calonge i Sant Antoni
Què?
MÚSICA. Concert d'Arannà i Joan Pau Cumellas Band.
On i quan?
A Mas Ponsjoan a les 20 h.
Begur
Què?
FIRES. XXI Fira d'Indians durant tot el dia amb en diversos espais, tallers, conferències, visites guiades, jocs, animació, gags esporàdics, actuacions musicals i zona de ball. Consulta el programa.
Figueres
Què?
ESPECTACLES. Representació de l'obra de teatre "El cafè" de Goldoni, adaptada per Maurici XXX i a càrrec de l'associació jove A Mossegades.
On i quan?
Al Teatre el Jardí a les 20 h.
Bescanó
Què?
CIRC. Festa del circ amb diverses representacions de carrer. Consulta el programa.
Anglès
Què?
Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: campionat de botifarra, competicions, balls i concerts. Consulta-les.
Cadaqués
Què?
Festa Major amb diverses activitats: cucanyes marineres, cercavila amb gegants, cursa de dolls i ball. Consulta-les.
Gombrèn
Què?
Festa Major amb diverses activitats: espectacle de titelles medievals, correfoc i ball. Consulta-les.
Olot
Què?
Festes del Tura amb diverses activitats: ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel, diada castellera, música, correfoc i concerts de nit. Consulta-les.
Sant Pau de Segúries
Què?
Festa Major amb diverses activitats: cursa d'obstacles, sardanes i música. Consulta-les.
Sarrià de Ter
Què?
Festa Major amb diverses activitats: concurs d'escalada de caixes, sardanes i nit de barraques. Consulta-les.
Subscriu-te per seguir llegint
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina