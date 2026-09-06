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Algunes idees per fer avui, diumenge 6 de setembre

Una selecció de propostes culturals i festes majors per visitar

El pregó de la Festa Major de Sarrià de Ter de l'any passat.

El pregó de la Festa Major de Sarrià de Ter de l'any passat. / Aniol Resclosa/Arxiu

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Redacció

Redacció

Girona

Castelló d'Empúries

Què?

MÚSICA. Concert de Locus Deesperatus.

On i quan?

A la Basílica de Santa Maria a les 18.30 h.

Palamós

Què?

SARDANES. 57è Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Girona i Baix Empordà.

On i quan?

A la plaça del Suro a les 17 h.

Anglès

Què?

Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: vermut popular, baixada de carretons, sadanes, havaneres, proclamació de la Pubilla i Hereu 2026 i nit jove. Consulta-les.

Cadaqués

Què?

Festa Major amb diverses activitats: activitats infantils, simultània d'escacs, festa Holi i sardanes. Consulta-les.

Castell d'Aro

Què?

Festa Major a la plaça Poeta Sitjà amb diverses activitats: vermut popular, arrossada, màgia, música i monòleg. Consulta-les.

Gombrèn

Què?

Festa Major amb diverses activitats: cursa d'obstacles, ruta del carro dels joglars, sardanes i ball. Consulta-les.

Olot

Què?

Festes del Tura amb diverses activitats: ball de gegants, garrotada, Turinada, ball de l'Hora, nit techno i concerts en diversos espais. Consulta-les.

Sant Pau de Segúries

Què?

Festa Major amb diverses activitats: cercavila, sardanes, concert i ball. Consulta-les.

Sarrià de Ter

Què?

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Festa Major amb diverses activitats: arrossada popular, sardanes i ball. Consulta-les.

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