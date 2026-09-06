Algunes idees per fer avui, diumenge 6 de setembre
Una selecció de propostes culturals i festes majors per visitar
Castelló d'Empúries
Què?
MÚSICA. Concert de Locus Deesperatus.
On i quan?
A la Basílica de Santa Maria a les 18.30 h.
Palamós
Què?
SARDANES. 57è Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Girona i Baix Empordà.
On i quan?
A la plaça del Suro a les 17 h.
Anglès
Què?
Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: vermut popular, baixada de carretons, sadanes, havaneres, proclamació de la Pubilla i Hereu 2026 i nit jove. Consulta-les.
Cadaqués
Què?
Festa Major amb diverses activitats: activitats infantils, simultània d'escacs, festa Holi i sardanes. Consulta-les.
Castell d'Aro
Què?
Festa Major a la plaça Poeta Sitjà amb diverses activitats: vermut popular, arrossada, màgia, música i monòleg. Consulta-les.
Gombrèn
Què?
Festa Major amb diverses activitats: cursa d'obstacles, ruta del carro dels joglars, sardanes i ball. Consulta-les.
Olot
Què?
Festes del Tura amb diverses activitats: ball de gegants, garrotada, Turinada, ball de l'Hora, nit techno i concerts en diversos espais. Consulta-les.
Sant Pau de Segúries
Què?
Festa Major amb diverses activitats: cercavila, sardanes, concert i ball. Consulta-les.
Sarrià de Ter
Què?
Festa Major amb diverses activitats: arrossada popular, sardanes i ball. Consulta-les.
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