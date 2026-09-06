Crítica
Auge i caiguda de la música clàssica
Baricco firma una "Breu història herètica de la música clàssica" que, tot i un insistent fil conductor, fa un relat d'elevada cultura lleuger i per gaudir
«Al principi hi havia un misteri, i això dona sentit a tota la història. Els sons eren un misteri. Fluïen de la natura […]. Però se’n desconeixien les regles, l’origen i el funcionament». Així enceta Alessandro Baricco la seva Breu història herètica de la música clàssica (trad. Maria Llopis, Ara Llibres (ed. catalana); trad. Xavier González Rovira, Feltrinelli (castellana), llibre cabdal en què torna a fer allò que tant domina: Explicar un relat d’elevada cultura de manera planera i a l’abast del públic general. És un llibre d’història, és clar, amb les dates i fets clau que això comporta, però és a la vegada lleuger i convida a ser llegit deixant sonar de fons o aturant-se a gaudir algunes de les grans peces que menciona.
Amb un fil conductor que, si bé efectiu, es fa insistent i repetitiu (els músics eren una tribu de caçadors-recol·lectors que aprenen l’agricultura, és a dir, a domesticar i cultivar els sons), i una curada advertència a l’inici (que la història recollida tracta sols d’Europa), l’obra és plena de curiositats fantàstiques: Com Pitàgores cercava, ja el segle VI aC, connexions matemàtiques en els sons d’una corda; com el segle XI el monjo benedictí Guido d’Arezzo va anomenar les notes musicals pràcticament com les coneixem partint d’un himne a Joan Baptista (ut, re, mi, fa, sol, la; uns quatre-cents anys després es troba el si i l’ut canvia a do), o com el Nadal de 1198, a Notre-Dame, apareix el cant polifònic.
Aquest darrer fet fou «com obrir un ventall que havia romàs tancat», i enceta una estudiada història que encerta a trobar els paral·lelismes amb «la idea totèmica de progrés». Baricco narra el pas de la música de «donació dels déus» a «conquesta dels humans» assenyalant punts clau (Banchieri i el baix continu, pas per la melodia; Vincenzo Galilei, pare de Galileu, i el temperament igual, «la manera com avui afinem els instruments»; o la «revolució copernicana» de Monteverdi fent de la música un «llenguatge» i no «reflex») en una «edat del desordre» prèvia al «big bang» del segle XVIII.
Aquí és on la història pren cos i, del gabinet de curiositats anterior, en fa argumentari per entendre l’auge i caiguda de la música clàssica. Baricco situa, entre 1714 i 1722, un rebombori cabdal. En la primera data es publiquen pòstumament els Concerti Grossi, op. 6 de Corelli, música en què «no hi havia ni lletra ni cantant. No servia per a res […]. Era allà per ser escoltada, presumiblement per un públic que no feia res mentrestant». En la segona data, Rameau publica el Tractat d’harmonia, que arrenca afirmant «la música és la ciència dels sons»; i Bach, que fou més aviat un «heroi local» de qui «Mozart i Beethoven amb prou feines en coneixien el nom» fins que els romàntics el recuperen «a la recerca d’un pare fundador», completa El clave ben temperat, tot i que, segurament, sense les intencions de “descàrrega elèctrica” que acaba produint, afirma l’italià.
Fos com fos, allí comença la música clàssica, que en Haydn i Mozart es fa present com «un sistema impersonal de regles». Segons Baricco, creure que un compositor del segle XVIII podia entendre la música com a imatge d’emocions pròpies «equival a esperar que un xef, en la mateixa època, se senti obligat a expressar la seva turbulència inventant la tarte tatin». D’humor, tampoc en falta, en el llibre.
De dones, en canvi, sí. Tan sols es menciona Clara Wieck (sense el cognom del marit, Schumann, que sempre l’ha eclipsat), i a les acaballes s’admet que «s’ha tornat difícil apassionar-se per una història en què les dones són pràcticament absents i tots els protagonistes estan més o menys vinculats a les elits que s’alternen en el poder».
L’obra continua amb Beethoven, que aporta «alguna cosa més -musical, intel·lectual, ètica, social» a la clàssica, seguint la idea de creixement i expansió imperialista i capitalista del segle XIX. En l’astre de Bonn, Baricco identifica qui comença a «estressar el sistema». Wagner serà qui (a més d’apropar-lo a l’altra «civilització» que és l’òpera), el dugui «als límits de la tolerabilitat» fins que el segle XX l’ensorri del tot. No tant pel «cop dodecafònic» de Schönberg, que «intentava exportar l’agricultura musical a un món esterilitzat», defensa Baricco, com pel «moviment final» de destrucció que fa Stravinski, en qui «es va celebrar el suïcidi de la música clàssica, amb la glòria i brillantor que sempre s’havien esperat». La consagració de la primavera, «violència visionària».
Tot plegat tanca una història que, el segle XX, esdevé «espectacle magnífic d’una comunitat sencera que es desintegra», una «dansa cultural». El relat dels seus segles d’esplendor fet per Baricco sembla menys herètic del que el títol suggereix, però ofereix una gran mirada a una música avui tan necessària com sobrepassada i que, en els concerts, viu «una forma lenta i esplèndida d’agonia».
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