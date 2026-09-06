Iniciativa cultural
Cineclub Masó de Sant Pere Pescador celebra el seu primer any amb una exposició de cartells de cinema
L'associació cultural, que es va constituir el 2025 i la integren una seixantena d'associats, fa projeccions de pel·lícules actuals de tot el món cada quinze dies i debats posteriors
La mostra s’inaugurarà l’11 de setembre i inclourà cartells originals de pel·lícules en català i programes de mà de la col·lecció de Lluís Benejam així com l’antic projector del cinema Masó, de la col·lecció de Josep Gardell
Cristina Vilà Bartis
Era l'any 2011 quan dos amics i companys de feina, Helena Carreras i Josep Maria Barceló, van tenir la pensada de crear Cineclub Masó, una plataforma per impulsar activitats culturals a Sant Pere Pescador. Van funcionar durant una dècada, fins a la pandèmia, sense ser associació, programant sessions de cinema d'una manera "molt amateur". Ara fa un any, sis o set veïns del poble van decidir reactivar el projecte, ara sí constituint-se en associació Cineclub Masó i treballant "d'una manera més seriosa, regular i ampliant el ventall", com puntualitza Carreras, que n'és la presidenta. L'entitat, que ja compta amb una seixantena de socis, porta el nom de l'únic cinema que hi havia hagut a Sant Pere Pescador i que té per objectiu "mantenir viu un espectacle cultural al poble", té previst inaugurar Cinema en català (1933-2025). Exposició de cartells de Lluís Benejam, l'11 de setembre, a les set de la tarda, a la Capella de Sant Sebastià. La mostra inclourà una vintena de cartells originals d'entre els anys 1976i 2025), així com un conjunt de programes de mà (1933-1937) i el projector de l'antic cinema Masó, posteriorment conegut com a Cine Mary, de Sant Pere.
El cinema Masó ja no existeix perquè va ser derruït i les projeccions ara es fan al casal cultural de Sant Pere. No es fa pagar entrada perquè tenen l'aixopluc legal de fer una activitat cultural en un equipament cultural. Des dels inicis, una de les fites que es va marcar l'entitat era projectar "cinema actual que cridés l'atenció del públic i que representi tota la geografia cinematogràfica del món". Així, l'associació no només es cenyeix a films catalans o espanyols sinó que ha projectat pel·lícules de producció iraní, coincidint amb l'esclat del conflicte al Pròxim Orient, noruegues, argentines... "Volem que tinguin actualitat i interès cultural", ressumeix Helena Carreras. Les projeccions sovint s'acompanyen amb debats posteriors. Les següents fites que es marca l'associació ara és adherir-se a la xarxa de cineclubs de Catalunya "per treballar conjuntament" i "fer alguna sessió per implicar a la gent jove". També fer una sessió mensual projectant curtmetratges i documentals. Allò que sí que tenen programat és, a l'octubre, tirar endavant un homenatge al guionista i director de cinema santperenc Joan Mallarach Font (1948) i projectar el film que va dirigir, Jo, el desconegut (2007) basada en la novel·la homònima d'Antoni Dalmases.
Un dels principals problemes de l'associació és que, per ara, no compta amb cap ajuda econòmica i resten pendents de rebre aquest any alguna subvenció. Carreras posa en evidència el cost significatiu que suposen els drets d'autor. "Són molt elevats", confirma. Per salvar aquest obstacle, fins al moment totes les pel·lícules que han projectat es troben al catàleg de Biblioteques de Catalunya. "Demanem en prèstec la còpia i paguem entre 12 i 15 euros de drets d'exhibició a l'SGAE, però si es tracta d'una còpia d'un producte que encara s'està exhibint és molt més difícil accedir", comenta. Ho van fer aquest estiu, quan van programar Sirat gràcies al suport econòmic de l'Ajuntament, ja que només els de drets d'exhibició ja s'enfilaven 300 euros, a banda del lloguer de pantalla i el programador. Habitualment, menys juliol i agost, fan projeccions cada quinze dies, tots els divendres, a les nou del vespre a l'estiu i mitja hora abans, a l'hivern, i les portes resten obertes a tothom. Helena Carreras creu que no és del tot cert que la gent no vagi al cinema avui dia. De fet, ells han fet sessions en què s'han reunit mig centenar de persones, "un èxit important" tenint en compte el nombre de població de Sant Pere Pescador.
Història del Cafè Cine Masó després rebatejat Sala-Cine Mary
Abans cada poble tenia cinema. A Sant Pere Pescador, també. Era el cafè cine Masó ubicat a la plaça Major. Helena Carreras recorda que aquest era "una sala de cinema associada a un cafè", estil que encara preserva el cinema de Torroella de Montgrí. "Era un cinema que funcionava, com a tants pobles entre els anys 40 i 60. Fins i tot, sovint la gent s'havia d'esperar que arribés la còpia de l'Armentera perquè feien doble sessió i s'acabava la pel·lícula i encara no tenien el següent rotlle que el duia un xicot en bicicleta des de l'Armentera".
L’arxivera Marisa Roig, membre de la junta de Cineclub Masó, explica que als anys trenta, abans de la guerra, al Cafè Cine Masó ja hi feien sessions de cinema i també de ball. Al capdavant hi havia la seva propietària, Dolors Masó Vidal, i el seu marit, Josep Armengol Brugués. Tothom al poble coneixia el local com can Mengol. Allà també tenia la seu la societat recreativa la Marinera Sanperense. Durant la guerra, la gestió la va dur la filla de la parella i el seu marit, que va ser alcalde entre 1937 i 1938. Ho van fer temporalment.
Avui l’edifici de l’antic Cafè Cine Masó, convertit en restaurant, fa cantonada amb la plaça Major i amb el carrer Pau Casals. Marisa Roig detalla que "aquest darrer vial, en aquesta època no existia, per tant per anar al cinema havien de travessar el cafè". Va ser l'any 1942 quan es va urbanitzar la plaça Major i es va obrir un nou carrer. Es va anomenar el “18 de julio” avui carrer Pau Casals. A partir d’aleshores l’accés al cinema es feia per una entrada independent, al carrer Pau Casals. Aquesta intervenció urbanística va obligar a l’Ajuntament a expropiar dues cases: una a Francisco Riera Masó i una altra a la propietària del Cine-Cafè, Dolors Masó Vidal.
Marisa Roig explica que a principi dels anys quaranta Dolors Masó Vidal va traspassar el cafè al seu fill, Amadeu que ho va gestionar amb la seva dona, Justa Presas. El 1946 la sala del cinema tenia un aforament per a 300 persones (a platea podien entrar 140 i al primer pis, 160). L’empresari Joan Josep FranceschSánchez, conegut com el negrito, hi projectava, cada diumenge, sessions de cinema i per les festes majors, hi feien el ball. L’any 1955, la sala de cine va ser traspassada a Immaculada Armengol Janer i l’octubre d’aquell any hi van fer obres de remodelació i modernització, i la van batejar amb el nom de Sala-Cine Mary. Les projeccions es van perllongar fins a mitjans dels anys setanta. La sala es va enderrocar el 1990 per fer pisos.
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Via: Empordà
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