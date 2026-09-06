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Marta Duran 'exporta' els boscos de Les Guilleries arreu del món amb la seva nova proposta artística

El darrer treball evoca als passejos familiars de la infantesa i es presenta a Mataró el 25 de setembre

Marta Duran, amb algunes de les peces que formaran 'Ecosistema bosc'.

Marta Duran, amb algunes de les peces que formaran 'Ecosistema bosc'. / JORDI PUJOLAR / ACN

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ACN

ACN

Mataró

L'artista Marta Duran presenta a Mataró un nou gir artístic que ha experimentat en els darrers anys i que l'han portat a exposicions i galeries d'arreu del món, com Dinamarca, França, Bèlgica, els Estats Units, Hong Kong o Taiwan. Mantenint el seu estil expressionista, Duran es veu immersa ara en la recerca de l'essència dels boscos. Per a l'artista, a més, és un viatge a la infantesa i als passejos familiars per Les Guilleries, entre Arbúcies, Sant Hilari Sacalm o Viladrau. A Mataró, Duran porta la mostra 'Ecosistema bosc', una selecció de peces que evoquen els diferents paisatges del massís, com el bosc de pi negre o el bosc de ribera amb una mirada molt personal: "Tenia ganes de desfer i desconstruir".

La nova etapa creativa de Duran continua apostant per la intensitat cromàtica i la recerca de l'essència dels paisatges que han caracteritzat la seva obra al llarg dels anys. També la temàtica continua aprofundint en diferents aspectes de la natura, una herència dels seus estudis de botànica. Després del mar i els jardins, els boscos són ara l'epicentre.

"Sempre m'ha agradat passejar pels boscos i m'he inspirat en els passejos per Les Guilleries", relata l'artista. Cadascuna de les peces que es podran veure a Mataró a partir de final de mes representa un d'aquests passejos familiars amb els avis, que vivien llavors en aquells paratges, o les sortides amb bicicleta amb les amigues.

Marta Duran, amb una de les peces de la mostra 'Ecosistema bosc'.

Marta Duran, amb una de les peces de la mostra 'Ecosistema bosc'. / JORDI PUJOLAR / ACN

Més enllà d'aquest homenatge al passat, el nou moment artístic de Duran és també una nova passa per continuar-se reinventant, influenciada per l'obra de Tàpies, Barceló o Kífer. L'artista mataronina es trasllada doncs als boscos a través del color i la textura, transitant cada vegada més cap a l'abstracció.

La mostra que es presenta a Mataró el 25 de setembre, 'Ecosistema bosc', compta amb un total de 23 peces en què l'artista simplifica les formes del paisatge forestal. Els boscos apareixen en aquesta nova col·lecció com a espais de refugi, memòria i vida, però també com a ecosistemes vulnerables que mereixen una nova mirada.

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En aquest sentit, Duran utilitza el daurat en diverses obres per simbolitzar la voluntat de reivindicar-ne el valor davant el progressiu abandonament que pateixen els espais naturals.

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