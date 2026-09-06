Mor Rosa Maria Duran, figura de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic
Va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic", en paraules d’Illa
Redacció
La professora, intèrpret i escriptora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic, ha mort, segons ha informat el Centro Nacional de las Artes de México en una publicació a ‘X’.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a ‘X’, ha lamentat aquest diumenge la mort de Duran, condecorada amb la Creu de Sant Jordi el 2022, i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic".
"Vaig tenir l’ocasió de conèixer-la a Mèxic l’any passat i em va commoure la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva", ha assenyalat.
Exili per la Segona Guerra Mundial
Nascuda a Barcelona el 1927, la família de Duran es va refugiar després de la Guerra Civil a Montpeller (França) i, tres anys després, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va exiliar a Mèxic.
Va estudiar lletres hispàniques a la Universidad Autónoma de México (UNAM) i el postgrau a la Sorbona de París, i va treballar com a intèrpret a les Nacions Unides.
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat