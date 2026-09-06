Pilar Alsina: «Tot S'Agaró està fet de Can Marcó»
Més de 550 anys d’història, innovació i ofici mantenen viu un obrador clau en la història de la ceràmica catalana, que ha sabut preservar la tradició i adaptar-se als nous temps
Entrar a l’obrador de Ceràmiques Marcó, a Quart, és entrar en un tros de la història de la ceràmica catalana. Entre forns, motlles, esmalts i peces que esperen passar pel foc, Pilar Alsina, responsable de l’obrador, explica el passat i el present d’un ofici que acumula més de 550 anys d’història. «Tot S’Agaró està fet a casa nostra, Can Marcó», assegura.
I no és només una manera de parlar. Ceràmiques Marcó va elaborar bona part dels elements ceràmics de la urbanització de s’Agaró projectada per Rafael Masó, des de peces per als habitatges fins a elements de jardineria i espais exteriors. Entre els edificis hi ha l’església de s’Agaró, la Casa Sibils, la Casa Gorina, la casa de Rafael Masó o l’Hostal La Gavina.
Per parlar de Modernisme català, Noucentisme gironí i art contemporani, l’obrador de Can Marcó en pot ser un espai clau. «Obres elaborades aquí han estat exposades o formen part dels fons d’institucions com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu del Disseny de Barcelona, la Fundació Rafael Masó, el Musée National de Céramique de Sèvres o el Museu de la Terrissa de Quart, entre d’altres», explica Pilar Alsina. A escala comercial, tenen obres a països com França, Anglaterra, Suïssa i els Estats Units.
Evolucionar sense perdre l’essència és un dels secrets per mantenir la tradició viva: «mantenim la producció 100% feta a mà i, també, el domini de l’ofici, amb la vocació de sumar valor compartit entre disciplines tant locals com d’arreu», explica Alsina. A mesura que han anat passant els anys, han aconseguit crear un taller dinàmic, col·laboratiu i plural, en relació amb projectes formatius, acadèmics, artístics i de salut.
Mantenir viu aquest model, però, no és fàcil. «La ceràmica artesanal requereix temps d’assecament, manipulació curosa i fornades lentes, un ritme que xoca frontalment amb la immediatesa que exigeix el mercat actual». A això s’hi afegeixen els costos de l’energia i de les matèries primeres i la dificultat d’aprendre unes tècniques ancestrals que requereixen anys de pràctica manual.
Tota història té un inici, i la seva es remunta molts anys enrere. De fet, estem parlant del primer terç del segle XX, quan Frederic Marcó va anar a fer una estada a França, treballant al taller de l’artista Gustau Violet i en els tallers del Museu del Louvre. «Aquest contacte amb l’avantguarda francesa va transformar profundament la manera de treballar de l’obrador», explica Alsina. D’una banda, van poder introduir tècniques avançades i, d’altra banda, l’obrador es va convertir en un espai d’experimentació i creació pel món artístic, l’arquitectura i l’interiorisme. «El pas de Frederic Marcó per França va convertir el que era un taller tradicional en un centre d’innovació artística de referència», afirma la propietària.
Un dels exemples més destacats d’aquesta etapa és la relació amb Rafael Masó, màxim exponent del Noucentisme gironí, que va convertir Frederic Marcó en el seu home de confiança i li va encarregar al llarg de la seva trajectòria la producció dels seus treballs d’arquitectura sense esmaltar. D’aquesta manera, l’obrador es va consolidar com un espai de connexió entre l’artesania i les noves corrents artístiques del moment.
Actualment, el taller se centra principalment en els àmbits de l’art, l’arquitectura i l’interiorisme. També, realitzen reproduccions de peces del seu llegat artístic i encàrrecs per a museus i administracions, que poden arribar tant amb un model ja definit com amb una idea que l’equip de l’obrador s’encarrega de materialitzar.
Aquesta convivència entre passat i futur també es trasllada a les peces. «Si parlem de les reproduccions del nostre llegat, la seva producció és totalment tradicional. Per altra banda, si parlem de la creació d’una nova peça, en el procés de disseny i elaboració de l’original hi predomina la innovació», expliquen.
En paral·lel a l’ofici pur d’obrador, desenvolupen una tasca docent i social. Participen en programes de formació i talent impulsats per la Generalitat de Catalunya, com Talent Creatiu i Empresa i Cooperart, i imparteixen seminaris per a alumnes i tallers per a professors d’Escoles d’Art i Superior de Disseny. També col·laboren amb la Fundació Drissa en el projecte Art&Salut, una iniciativa que vincula ceràmica, salut mental i inclusió social. Ceràmiques Marcó hi aporta l’espai, el coneixement i el llegat de l’ofici, mentre que Drissa aporta la seva experiència en salut mental i acompanyament a les persones. «L’objectiu és convertir la pràctica artística en una eina de benestar, capacitació i participació comunitària», afirmen.
Ceràmica per als nous temps
I… com gestionen això les noves generacions? «Hi ha una onada d’adolescents amb moltes ganes de connectar amb la ceràmica, i la nostra responsabilitat com a obrador és obrir-los les portes, transmetre’ls el saber fer i connectar la formació de les escoles d’art amb la realitat del taller. Al final volem que vegin que l’artesania té un futur viable i apassionant», comenta Alsina.
En aquesta línia, Ceràmiques Marcó vol impulsar una plataforma de talent que serveixi per apropar els creadors joves a l’obrador i generar noves col·laboracions. La voluntat és que el taller continuï sent un espai obert al talent emergent, com ja ho ha estat en diferents moments de la seva història.
Pilar Alsina i Jaume Marcó veuen Ceràmiques Marcó com «un pont viu entre la tradició de més de 550 anys i la innovació del futur». D’aquí a un temps, no veuen el seu taller només com un espai de producció de peces úniques, sinó com «un centre de referència en la preservació i divulgació de l’artesania».
El repte, doncs, no és convertir l’artesania en indústria, sinó trobar-li un lloc en una societat cada vegada més industrialitzada. Perquè, tal com defensen des de Can Marcó, «allà on la indústria aporta quantitat i rapidesa, l’artesania ha d’aportar valor, història, singularitat i emoció».
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