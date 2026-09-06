Tanca el YEAH! de Girona, un dels últims bars amb música en directe de la ciutat: "Estem tristos, però contents alhora"
Després de dotze anys, l'establiment abaixa la persiana i el sector lamenta la pèrdua de sales a la demarcació
Aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic bar YEAH!, de l'Avinguda Ramon Folch de Girona ha obert les portes. Després de dotze anys, la Lucía Rocha i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe. Ho fan "tristos, però satisfets de la feina feta" i amb la tranquil·litat de tancar "en el millor moment". Rocha i de Quintana reconeixen que "no és fàcil" i critiquen que hi ha "festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats" i això afecta directament les petites sales. En aquest sentit, des del sector lamenten que es perdin locals "molt necessaris" per les bandes emergents que busquen en aquests locals les seves primeres oportunitats.
Pocs minuts després de les tres de la matinada ha sonat 'Jesus, Etc' del grup de Chicago Wilco. Ha estat l'última cançó que han ballat les 200 persones que han anat al YEAH!, l'icònic bar musical amb música en directe de l'Avinguda Ramon Folch de Girona. Un dels últims locals on es programaven concerts. "Hi ha bars que fan coses amb acústic, nosaltres aquí hem volgut ajudar a bandes que comencen i hem vist com progressaven", assenyala la Lucía Rocha, copropietària del bar.
Després de dotze anys funcionant, aquesta petita sala ha abaixat la persiana definitivament, almenys com a YEAH!. Ho fa "en el millor moment", diu en Quim de Quintana, l'altre copropietari de l'establiment. "Estem molt contents i tristos alhora, encara que sembli contradictori", assenyala.
Des del sector es veu "amb preocupació" que tanqui un espai "on encara es podia escoltar música en directe a Girona". De fet, el responsable de la Mirona de Salt i soci de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (ASACC), Quim Marcè, diu que és "molt necessari" que Girona torni a tenir sales com la del YEAH!. "La qüestió és que si en cal una de 1.000 persones o cinc de 200, que creiem que és el que toca", diu.
En aquest sentit, Marcè recorda que les bandes emergents "necessiten un lloc on tocar quan surten del garatge de casa" abans de poder tocar en un espai mitjà o gran. "El YEAH! era una d'aquestes sales i per això no podem estar contents que tanqui aquest espai", diu Marcè.
A l'última nit del YEAH! han estat molts els amics d'en Quim i la Lucía que han passat pel local, alguns coneguts com el grup gironí Carmen 113 o el mateix alcalde de Girona, Lluc Salellas.
Excés de festivals
Una de les crítiques que tant Marcè com Rocha i de Quintana fan és amb l'excés de festivals a la demarcació, especialment a l'estiu. "N'hi ha per sobre de les nostres possibilitats. Hi ha bandes que ja només van a festivals, fins i tot deixen d'anar a sales més grans que la nostra", diu de Quintana.
De fet, Rocha lamenta que la gran quantitat de certàmens que hi ha en una "demarcació petita" fa que moltes vegades no hi hagi prou públic. "Els festivals aposten per la música en directe i això és d'agrair, però n'hi ha tants de concerts que, si intentes oferir alguna cosa alternativa o més íntima i et trobes que no hi ha prou gent. Endavant amb els festivals, però creiem que n'hi ha masses", lamenta.
Per tot plegat, des del sector reclamen que hi hagi també una aposta per aquestes sales i recorden que "la música en directe és cultura" i reivindiquen "el suport que es mereix" i evitar així que sales com el YEAH! hagin de tancar.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes