Art
El Castell de Sant Ferran recupera una casamata de l’hornabec de Sant Roc com a nou espai d’exposicions temporals
L’espai s’estrena amb una exposició escultòrica d’Anna Maria Caramés, creadora d’Anarte. Les ànimes de pedra
El Castell de Sant Ferran de Figueres continua avançant en la recuperació i dinamització dels diferents espais de la fortalesa. En aquesta ocasió, s’ha condicionat una de les casamates de l’hornabec de Sant Roc per convertir-la en un nou espai cultural destinat a acollir exposicions temporals d’artistes del territori.
Aquesta actuació permet recuperar un espai fins ara sense un ús públic estable i donar-li una nova funció vinculada a la creació artística. La iniciativa vol afavorir el diàleg entre el patrimoni històric i l’art de proximitat i, alhora, oferir als artistes un entorn singular on presentar les seves obres.
La casamata conserva l’essència arquitectònica i l’atmosfera pròpies de la fortalesa. La pedra, les voltes i les dimensions de l’espai configuren un escenari amb una identitat molt marcada, capaç d’establir una relació directa amb les obres exposades.
Una primera exposició d’Anna Maria Caramés
Per inaugurar aquest nou espai expositiu, el Castell de Sant Ferran torna a comptar amb l’artista Anna Maria Caramés, després de la bona acollida de la seva participació en la programació artística desenvolupada aquest estiu a la fortalesa.
Caramés és la creadora del projecte Anarte i de l’exposició Les ànimes de pedra, una mostra escultòrica. Les obres estan elaborades principalment amb materials reciclats i reutilitzats, als quals l’artista dona una nova vida i un nou significat a través de la creació artística.
En aquestes escultures, Anna Maria Caramés transforma materials i objectes recuperats en figures carregades d’expressivitat. Cada peça es converteix en una manera de representar emocions, sentiments i experiències personals. La duresa aparent dels materials contrasta amb la sensibilitat del relat que transmeten les obres.
La proposta encaixa especialment amb les característiques de la casamata de l’hornabec de Sant Roc. Les escultures estableixen un diàleg amb els murs de pedra de la fortalesa i converteixen l’espai en una experiència immersiva, en què patrimoni, art i emoció comparteixen protagonisme.
Un castell obert a la creació artística
La recuperació d’aquesta casamata forma part de la voluntat de convertir el Castell de Sant Ferran en un espai patrimonial viu, obert a la cultura i connectat amb la ciutat i el territori.
Més enllà de les visites històriques i patrimonials, la fortalesa vol oferir nous espais per a les arts visuals, l’escultura, la fotografia i altres disciplines creatives. La casamata de l’hornabec de Sant Roc inicia així una nova etapa com a sala d’exposicions temporals, amb la voluntat d’acollir progressivament propostes d’artistes locals i d’altres creadors vinculats al territori.
Amb aquesta iniciativa, el Castell de Sant Ferran recupera una nova part del seu patrimoni arquitectònic i li dona una funció contemporània, reforçant el seu paper com a equipament cultural de referència a l’Alt Empordà.
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Via: Empordà
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