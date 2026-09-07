La Fundació Dalí i el Begur Comedy Film Fest s'uneixen per redescobrir el vessant cinèfil del pintor
S'hi projectarà el documental 'La vida secreta de Portlligat' i hi haurà una taula rodona
La Fundació Gala-Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès. La iniciativa preveu establir la llavor d'un projecte de col·laboració que s'anirà ampliant en pròximes edicions. Enguany, s'hi projectarà el documental guardonat 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí' (2017) i es farà una taula rodona que explorarà aquesta faceta de l'artista. "Dalí no es volia limitar a la pintura i el cinema li va interessar molt", ha assegurat la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, a la presentació del projecte. El festival desvetllarà la programació de la 12a edició, que se celebrarà del 2 al 10 d'octubre, aquest dimarts.
El cinema i Dalí van tenir una estreta relació. No només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres sinó també per les col·laboracions que va fer-hi. Entre elles, la de 'Le chien andalou' i 'L'Âge d'Or' de Luis Buñuel o les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney, Alfred Hitchcock o els germans Marx. "Ell volia estar davant i darrere de la càmera", ha afirmat Aguer.
Amb l'objectiu de redescobrir i donar a conèixer aquesta faceta, la Fundació Dalí i el festival de cinema de Begur han unit esforços en un projecte de col·laboració, que començarà aquest any i es mantindrà en edicions futures. Tot i que no serà fins aquest dimarts quan es doni a conèixer la programació de la 12a edició, el festival ha avançat que la iniciativa es materialitzarà aquest any amb la projecció del documental sobre Dalí, produït per la fundació sota la direcció de David Pujol, i una taula rodona on s'abordarà aquest vessant artístic del geni. El documental es podrà veure el 10 d'octubre i l'endemà, s'hi celebrarà la taula rodona.
El director artístic del festival, Santi Lapeira, ja ha avançat, però que aquesta serà la llavor d'aquesta col·laboració perquè ja estan treballant per poder-hi projectar altres produccions de la fundació i algunes que promouran des del mateix festival.
Tant Lapeira con la directora del festival, Clara Dato, i Aguer han assegurat que és un "orgull" anunciar aquesta iniciativa i que s'ha pogut materialitzar de manera "molt fàcil".
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