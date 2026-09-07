Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frit RavichVaga de docentsTemporada AltaGirona ValleyTargetes monederUltradreta alemanya
instagramlinkedin

Paisatge, arquitectura i abstracció de Ramon Enrich a l'Alzueta Gallery

La galeria de Casavells inaugurarà el 12 de setembre una mostra del pintor d'Igualada que es podrà visitar fins al 25 d'octubre

Exposició del pintor Ramon Enrich al Palau de Casavells, Alzueta Gallery.

Exposició del pintor Ramon Enrich al Palau de Casavells, Alzueta Gallery. / Roc Pont

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Casavells

Els paisatges geomètrics, de poca vegetació i protagonitzats per edificis d'arquitectura racionalista del pintor Ramon Enrich arribaran el 12 de setembre a l'Alzueta Gallery de Casavells. La mostra es titula Vuit paisatges i un dibuix, i reuneix un conjunt de teles en què l'arquitectura, el paisatge i l'abstracció conflueixen en un sol llenguatge visual. Es podrà visitar fins al 25 d'octubre.

L'artista d'Igualada Ramon Enrich torna a la galeria empordanesa amb un joc visual en cadascuna de les vuit pintures i el dibuix de l'exposició, de vegades a través de la proporció, el color i el ritme, i d'altres, a través de l'engany i la densitat pictòrica. Durant els anys, el pintor ha desenvolupat una pràctica que transita entre aquests tres registres, amb una tècnica que no busca reproduir la realitat, sinó preservar-ne l'essència. Al text expositiu així s'explica, insistint que "el paisatge no s'expressa tal com és, sinó com el recordem, l'imaginem o el sentim".

Notícies relacionades

Enrich té una trajectòria de més de tres dècades, en què ha exposat en galeries i institucions d'arreu d'Europa, Àsia i als Estats Units, incloses exposicions en solitari a Londres, Milà i Singapur. L'igualadí s'inspira en l'arquitectura racionalista, les construccions mediterrànies i les esferes metafísiques de Giorgio de Chirico.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
  2. Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
  3. Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
  4. Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
  5. Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
  6. Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
  7. Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
  8. Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina

Bàsquet Girona: 30 anys de Corchiani abans d’una nova Lliga Catalana

Bàsquet Girona: 30 anys de Corchiani abans d’una nova Lliga Catalana

¿Per què ha arrasat la ultradreta a Saxònia-Anhalt? ¿Què pot passar amb Merz? Les claus de la victòria d’AfD que sacseja Alemanya

¿Per què ha arrasat la ultradreta a Saxònia-Anhalt? ¿Què pot passar amb Merz? Les claus de la victòria d’AfD que sacseja Alemanya

Rodri i Pedri: la química que flueix al Barça

Rodri i Pedri: la química que flueix al Barça

Tres ferits, dos d'ells greus, en una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de Tarragona

Tres ferits, dos d'ells greus, en una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de Tarragona

L'ús del bus llançadora gratuït entre Calonge i Sant Antoni creix un 40% aquest estiu

L'ús del bus llançadora gratuït entre Calonge i Sant Antoni creix un 40% aquest estiu

Imatges del Pla d'Asfalts de Banyoles el 2026

Imatges del Pla d'Asfalts de Banyoles el 2026

Javier Menéndez, bioquímic: «Segons alguns càlculs podríem arribar a viure fins a 190 anys»

Javier Menéndez, bioquímic: «Segons alguns càlculs podríem arribar a viure fins a 190 anys»

La Fundació Dalí i el Begur Comedy Film Fest s'uneixen per redescobrir el vessant cinèfil del pintor

La Fundació Dalí i el Begur Comedy Film Fest s'uneixen per redescobrir el vessant cinèfil del pintor
Tracking Pixel Contents