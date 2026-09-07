Paisatge, arquitectura i abstracció de Ramon Enrich a l'Alzueta Gallery
La galeria de Casavells inaugurarà el 12 de setembre una mostra del pintor d'Igualada que es podrà visitar fins al 25 d'octubre
Els paisatges geomètrics, de poca vegetació i protagonitzats per edificis d'arquitectura racionalista del pintor Ramon Enrich arribaran el 12 de setembre a l'Alzueta Gallery de Casavells. La mostra es titula Vuit paisatges i un dibuix, i reuneix un conjunt de teles en què l'arquitectura, el paisatge i l'abstracció conflueixen en un sol llenguatge visual. Es podrà visitar fins al 25 d'octubre.
L'artista d'Igualada Ramon Enrich torna a la galeria empordanesa amb un joc visual en cadascuna de les vuit pintures i el dibuix de l'exposició, de vegades a través de la proporció, el color i el ritme, i d'altres, a través de l'engany i la densitat pictòrica. Durant els anys, el pintor ha desenvolupat una pràctica que transita entre aquests tres registres, amb una tècnica que no busca reproduir la realitat, sinó preservar-ne l'essència. Al text expositiu així s'explica, insistint que "el paisatge no s'expressa tal com és, sinó com el recordem, l'imaginem o el sentim".
Enrich té una trajectòria de més de tres dècades, en què ha exposat en galeries i institucions d'arreu d'Europa, Àsia i als Estats Units, incloses exposicions en solitari a Londres, Milà i Singapur. L'igualadí s'inspira en l'arquitectura racionalista, les construccions mediterrànies i les esferes metafísiques de Giorgio de Chirico.
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