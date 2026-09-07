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Què puc fer avui, dilluns 7 de setembre?

Una selecció d'activitats culturals i festes majors

Un concert d'una edició passada de les Festes del Tura.

Un concert d'una edició passada de les Festes del Tura. / Ajuntament d'Olot

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Redacció

Redacció

Girona

El Port de la Selva

Què?

Concert d'Emma Campàs dins el Mediterranean Guitar Festival.

On i quan?

A les 21 h, a l’Església de la Mare de Déu de les Neus.

Anglès

Què?

Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: inflables d'aigua, concert, tornaboda amb gegants i castell de focs. Consulta-les.

Cadaqués

Què?

Festa Major amb diverses activitats: vermut musical, gimcana i jocs tradicionals. Consulta-les.

Gombrèn

Què?

Festa Major amb diverses activitats: ball cerdà, sardanes, sopar popular i havaneres. Consulta-les.

Olot

Què?

Festes del Tura amb diverses activitats: cercavila, la Quina Patinada i concerts en diversos espais del municipi. Consulta-les.

Sant Pau de Segúries

Què?

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Festa Major amb diverses activitats: tir al plat, tobogant gegant d'aigua, vesprada de rumba, jocs populars, màgia i monòleg. Consulta-les.

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