Què puc fer avui, dilluns 7 de setembre?
Una selecció d'activitats culturals i festes majors
El Port de la Selva
Què?
Concert d'Emma Campàs dins el Mediterranean Guitar Festival.
On i quan?
A les 21 h, a l’Església de la Mare de Déu de les Neus.
Anglès
Què?
Gales d'Anglès amb diverses activitats destacades: inflables d'aigua, concert, tornaboda amb gegants i castell de focs. Consulta-les.
Cadaqués
Què?
Festa Major amb diverses activitats: vermut musical, gimcana i jocs tradicionals. Consulta-les.
Gombrèn
Què?
Festa Major amb diverses activitats: ball cerdà, sardanes, sopar popular i havaneres. Consulta-les.
Olot
Què?
Festes del Tura amb diverses activitats: cercavila, la Quina Patinada i concerts en diversos espais del municipi. Consulta-les.
Sant Pau de Segúries
Què?
Festa Major amb diverses activitats: tir al plat, tobogant gegant d'aigua, vesprada de rumba, jocs populars, màgia i monòleg. Consulta-les.
Subscriu-te per seguir llegint
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat