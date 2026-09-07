Sis espectacles exhaurits en el primer cap de setmana de venda de Temporada Alta
Divuit obres més són a punt d’esgotar-se, cosa que ja han fet el recital de mística de Lluís Homar o la nova proposta de La Veronal
Temporada Alta va obrir dijous la venda d’entrades al públic general, i els primers dies d’accés als espectacles deixen un retrat d’èxit i fal·lera amb una vintena dels 91 espectacles programats o bé exhaurits o fregant el ple, que ja firmen sis propostes.
La primera a fer-ho va ser Qui som, film de Salvador Sunyer i Vidal sobre Baró d’evel. Després van omplir-se Mística, de Lluís Homar, a la Catedral, i La força del costum, de Thomas Bernhard, dirigida per Ramon Simó.
No van trigar a sumar-s’hi Living & Leaving, peça amb què Marcos Morau i La Veronal obren una nova trilogia, La solitud dels cossos celestes, de Ferran Joanmiquel i Poncia, amb Lolita Flores.
Boja, de Mariona Esplugues; el XVI Torneig de Dramatúrgia; Grans bardisses, de Llàtzer Garcia; Bufairons, del Centre de titelles de Lleida; el concert e-STRINGS by GIO; Bach en família, de la cia. Mal Pelo; Parlamento, el retorn de Piel de Lava; Permagel, d’Eva Baltasar; Museo de los Relámpagos, d’Oligor y Microscopía; EPITAP, de Xavier Bobés, Le Salon ‘revisited’, de Peeping Tom; Dinamarca; i Calentamiento, són alguns dels espectacles que estan a punt d’esgotar-se.
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