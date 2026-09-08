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Edu Sívori Alta desgrana el «viure i morir de poesia» d'Alejandra Pizarnik

La xerrada, a càrrec del poeta i organitzada pels Amics de la UNESCO de Girona, és part de la prèvia a la 33a Nit de Poetes

Il·lustració d'Oriol Tuca representant Pizarnik.

Il·lustració d'Oriol Tuca representant Pizarnik. / Oriol Tuca.

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Divendres 18 de setembre tindrà lloc al Pati de les Magnòlies la 33a edició de la Nit de Poetes a Girona, que enguany, a més de Quima Jaume, els guanyadors dels Jocs Florals i Literaris Escolars de la ciutat, els poetes d’avui Miquel Arnaudies, Pep Panosa, Mariàngela Vilallonga i Laia Llobera, homenatja com a poeta de sempre Alejandra Pizarnik.

També de l’Argentina, però amb vint-i-cinc anys de vida cultural a Girona, és Edu Sívori Alt, que, com a prèvia a Nit de poetes, ofereix demà la conferència Alejandra Pizarnik. Viure i morir de poesia, que tindrà lloc a les 18 h a la Sala d’Actes del CCC Girona La Rutlla-Hotel d’Entitats. Tots dos actes estan organitzats pels Amics de la UNESCO de Girona.

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Nascuda a Avellaneda el 1936, Pizarnik va firmar una obra influent i trencadora en la poesia contemporània. Alguns dels seus poemaris més emblemàtics són Extracción de la piedra de la locura o Los trabajos y las noches. Pizarnik va estudiar Filosofia a la Universitat de Buenos Aires, però, en paral·lel, també va aprendre pintura amb Joan Batlle i Planes, artista originari de Torroella de Montgrí que va desenvolupar la seva trajectòria a l’Amèrica del Sud, principalment a l’Argentina. En aquella mateixa època, això sí, Pizarnik descobrí les amfetamines, i acabà canviant la carrera universitària per la de Periodisme, a la vegada que llegia fascinada Joyce, Breton, Proust o Gide, a més de Freud. Amb aquestes influències desenvolupà la seva obra fins que, el 1972, va suïcidar-se amb una sobredosi.

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