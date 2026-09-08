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Idees per fer avui, dimarts 8 de setembre

Una selecció de propostes culturals per fer a la província

&quot;L'Ombra&quot; de Joan Crous.

"L'Ombra" de Joan Crous. / Pere Duran / Nord Media

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Redacció

Redacció

Girona

Castell d'Aro

Festa Major amb diverses activitats: inflables, tobogan aquàtic, sardanes i música. Consulta el programa.

Olot

Festes del Tura amb les últimes activitats de la festa major: processó amb la Mare de Déu, cercavila dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets, tornaboda o castell de focs. Consulta el programa.

Figueres

Què?

GASTRONOMIA. Campanya gastronòmica Enfiga't, amb tapes, plats, postres o menús elaborats amb aquest fruit de temporada. Un dels actes centrals serà el 12 de setembre a la plaça Catalunya amb un showcooking a càrrec de La Cuina del Vent.

On i quan? Fins al 20 de setembre en més de 15 restaurants de Figueres.

Banyoles

Què?

LLETRES. Presentació del llibre "L'ombra" de l'artista Joan Crous, sobre l'obra del mateix nom que ha estat concebuda per dialogar amb el Guernica de Picasso i que reflexiona sobre la fragilitat humana.

On i quan?

A les 19 h al Claustre del Monestir de Sant Esteve.

Girona

Què?

EXPOSICIONS. Mostres de fotoperiodisme dins el Visa Pour l'image: "Fotografiar amb total llibertat" de Jean-Pierre Laffont, i "Afganistan: a l'ombra de les banderes blanques" de Sandra Calligaro.

On i quan?

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A la Casa de Cultura fins al 19 de setembre.

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