Idees per fer avui, dimarts 8 de setembre
Una selecció de propostes culturals per fer a la província
Castell d'Aro
Festa Major amb diverses activitats: inflables, tobogan aquàtic, sardanes i música. Consulta el programa.
Olot
Festes del Tura amb les últimes activitats de la festa major: processó amb la Mare de Déu, cercavila dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets, tornaboda o castell de focs. Consulta el programa.
Figueres
Què?
GASTRONOMIA. Campanya gastronòmica Enfiga't, amb tapes, plats, postres o menús elaborats amb aquest fruit de temporada. Un dels actes centrals serà el 12 de setembre a la plaça Catalunya amb un showcooking a càrrec de La Cuina del Vent.
On i quan? Fins al 20 de setembre en més de 15 restaurants de Figueres.
Banyoles
Què?
LLETRES. Presentació del llibre "L'ombra" de l'artista Joan Crous, sobre l'obra del mateix nom que ha estat concebuda per dialogar amb el Guernica de Picasso i que reflexiona sobre la fragilitat humana.
On i quan?
A les 19 h al Claustre del Monestir de Sant Esteve.
Girona
Què?
EXPOSICIONS. Mostres de fotoperiodisme dins el Visa Pour l'image: "Fotografiar amb total llibertat" de Jean-Pierre Laffont, i "Afganistan: a l'ombra de les banderes blanques" de Sandra Calligaro.
On i quan?
A la Casa de Cultura fins al 19 de setembre.
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