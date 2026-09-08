L’Auditori de Girona s’alia amb Josep Roca
El sommelier és l’artista convidat de la nova temporada amb tres propostes per connectar el vi i la música
Josep Roca és l’artista convidat en la nova temporada de l’Auditori de Girona. L’equipament s’alia amb el sommelier i cofundador d’El Celler de Can Roca per oferir tres propostes que connectaran el tast de vins amb la música: La música del vi, Tast & Flamenc i Tast & Òpera. La figura de l’artista convidat va aparèixer a l’Auditori l’any 2022 i, des d’aleshores, ha teixit complicitats amb el poeta gironí Narcís Comadira, la ballarina Sol Picó, la funambulista Mariona Moya -La Córcoles- o l’estudi audiovisual Playmodes. Roca en pren el relleu per sumar l’art del vi a les propostes anteriors.
La primera cita amb el sommelier serà el 14 de novembre a la Sala Petita de l’Auditori de Girona. Roca hi farà la conferència La música del vi, en què farà un recorregut per algunes de les seves experiències personals, tant converses com projectes, amb artistes com Patti Smith, Chucho Valdés o Sílvia Pérez Cruz. Música i vi, es defensarà, tenen la capacitat de despertar records i imaginaris en qui en gaudeix. Caldrà fer un dipòsit de dos euros per a l’activitat, que serà gratuïta.
Ja el 2027, el 14 de febrer, el flamenc ocuparà el vestíbul de l’Auditori amb Tast & Flamenc, proposta que combinarà música en directe i tast de vins. Josep Roca hi serà present, és clar, i acompanyat del cantaor Rancapino Chico i el guitarrista Antonio Higuero. Aquesta vegada, amb un tast de sis vins, l’activitat tindrà un cost de 38 euros. També amb sis vins però 48 euros, el 24 d’abril, el Tast & Òpera, de caràcter similar però amb el divulgador Marcel Gorgori conversant amb el sommelier. Tots dos cercaran les afinitats dels mons etnològic i operístic (Libiamo!, com canta La traviata de Verdi) mentre dos cantants i un pianista amenitzaran la tarda.
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