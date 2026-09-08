Temporada Alta ja ha venut el 50% de les entrades i anuncia noves funcions
El festival ha anunciat que obrirà més representacions pels espectacles amb més demanda
En menys d'una setmana, Temporada Alta ja ha venut la meitat de les entrades del festival. En xifres, són 22.330 entrades que representen el 49,15% de les disponibles pels 91 espectacles programats d'aquesta 35a edició. La força del costum, de Thomas Bernhard; Permagel, l'adaptació de Visctoria Szpunberg de la novel·la d'Eva Baltasar; Ovelles, de Carmen Marfà; Living&Leaving, de La Veronal; Dakota, de Jordi Galceran; Bufairons, del Centre de titelles de Lleida; i La solitud dels cossos celestes, de Ferran Joanmiquel, són algunes de les obres que han fet el ple (algunes des de fa dies) i que el festival ja ha ampliat amb noves funcions. A banda, a través d'un comunicat, el festival ha anunciat que està treballant per obrir noves funcions dels espectacles amb més demanda. En els pròximes dies anunciarà més funcions pels espectacles que tenen més demanda.
L'èxit de la programació d'aquesta edició ja començava a fer-se palès dijous passat, amb les cues físiques (i virtuals) que van protagonitzar el primer dia de venda d'entrades del festival al públic general. Només el primer dia se'n van vendre 7.910. En pocs dies, una vintena d'espectacles van fregar el ple, i són molts els que a hores d'ara tenen les últimes entrades disponibles. Entre els que freguen més del 80% d'ocupació hi ha Calentamiento de la ballarina de flamenc Rocío Molina, que està a poques entrades d'omplir el Teatre Municipal de Girona; Poncia, la cèlebre adaptació de Luis Luque de la Casa de Bernarda Alba de Lorca amb Lolita Flores, i que farà el ple a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí; Le Salon "Revisited" de Peeping Tom, una peça de dansa-teatre programada amb dues funcions al Teatre Municipal de Girona; Perfectes desconeguts de Paolo Genovese i David Selvas, amb tres funcions programades al Teatre Municipal de Girona; Faust. Fet, no dit de Romeo Castellucci a El Canal de Salt; Göteborg de Jordi Casanovas, amb una funció programada al Teatre Municipal de Girona; o Les coses excepcionals de Duncan Macmillan representat per Pau Roca, a punt d'emplenar La Planeta.
Entre les propostes que es van esgotar primer hi ha Qui som, film de Salvador Sunyer i Vidal sobre Baró d'evel i Mística, de Lluís Homar, a la Catedral de Girona.
Una altra de les activitats amb més èxit del festival, el Torneig de Dramatúrgia, també ha esgotat totes les entrades i està en llista d'espera.
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