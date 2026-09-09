Amira Hass, guanyadora del Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán 2026
El jurat reconeix la seva trajectòria i el seu compromís amb una informació "rigorosa, crítica i independent"
El Col·legi de Periodistes de Catalunya distingeix la periodista israeliana Amira Hass amb el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán 2026, en la categoria de periodisme cultural i polític. El jurat ha reconegut la seva trajectòria i el seu compromís sostingut amb una informació “rigorosa” i també la seva tasca per explicar la realitat dels territoris palestins ocupats des d’una “mirada crítica”, també respecte de la posició del govern israelià. Una feina que, segons el jurat, representa “un clar exercici de defensa de la llibertat d’informació i d’expressió”. L’acte de lliurament tindrà lloc el dilluns 5 d’octubre a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Nascuda a Jerusalem el 1956, Hass va ser la primera periodista israeliana que va decidir instal·lar-se als territoris palestins ocupats. El 1993 es va establir a Gaza i, des del 1997, resideix a Ramal·lah. Des del 1991 treballa per al diari israelià ‘Haaretz’, des d’on ha documentat l’ocupació israeliana i la realitat quotidiana de la societat palestina. La seva trajectòria l’ha convertit en una veu periodística reconeguda internacionalment per la seva mirada crítica i pel coneixement directe del territori.
És autora, entre altres obres, de ‘Cròniques de Ramal·lah’, ‘Drinking the Sea at Gaza’, i ‘Domani andrà peggio’, un recull de les seves columnes publicades al setmanari italià ‘Internazionale’. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos reconeixements, entre els quals el Premi Bruno Kreisky de Drets Humans.
La concessió del premi representa la recuperació de la categoria de periodisme cultural i polític, que no s’atorgava des del 2019, quan la pandèmia de la Covid en va interrompre la continuïtat. En aquella darrera edició, la guardonada va ser la periodista argentina Leila Guerriero. En edicions anteriors també han rebut aquesta distinció professional Maruja Torres, Tomàs Alcoverro, Seymour Hersh, Teresa Pàmies, Roberto Saviano, Jordi Évole i Andreu Missé, entre d’altres.
El Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán es va crear l’any 2004 per recordar la figura i el llegat de l’escriptor i periodista barceloní, mort l’any anterior. El guardó reconeix trajectòries professionals destacades en dues categories: periodisme cultural i polític i periodisme esportiu, aquesta última en col·laboració amb el FC Barcelona.
El guardó està dotat amb 5.000 euros, aportats conjuntament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Grup Planeta, El Punt Avui, SER Catalunya i Ràdio Barcelona i Prensa Ibérica. El jurat d’enguany està presidit pel periodista col·legiat Josep Cuní i en formen part Joan Alegre, director de la SER a Catalunya i Ràdio Barcelona; Anna Balcells cap d'internacional d'El Punt Avui; Joan Cañete Bayle, director d’estratègia de projectes editorials Prensa Ibérica; Patrici Tixis, director de comunicació de Planeta; i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.
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