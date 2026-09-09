Cultura fa una aportació rècord de 31,6 milions d'euros a les línies de suport al desenvolupament i producció d'arts escèniques
Els ajuts augmenten un 66% respecte al període anterior amb un nombre més elevat de beneficiaris
El Departament de Cultura destinarà 31,6 milions d'euros als ajuts pluriennals per al desenvolupament i la producció d'arts escèniques durant el període 2026-2029, la dotació més alta de la història d'aquestes línies de suport a l’ecosistema del teatre, la dansa i el circ de Catalunya. La nova convocatòria representa un increment del 66% respecte al període anterior amb un nombre més gran de beneficiaris, que arriba als 103. Pel que fa al nombre de produccions amb suport estable, la previsió és que sigui de 282 espectacles. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca el bon moment del teatre i les arts escèniques: “avui el que es fa valdre és el treball en conjunt, el sector ho està fent molt bé i això el fa més fort”.
Des de la seva posada en marxa l'any 2014, el model d'ajuts pluriennals que gestiona l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) s'ha consolidat com “una eina estratègica per reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector”. Així ho ha explicat el director Edgar Garcia, que en el marc d’una presentació ha xifrat el creixement de la darrera convocatòria en més d’un 60% respecte al període 2023-2026 i un creixement acumulat del 184% en relació amb la primera convocatòria dels ajuts, en els anys 2014-2017, quan la dotació era d'uns 11 milions d'euros.
Hernández, ha assegurat que l’increment anunciat permetrà dotar a les arts escèniques de “major estabilitat”. “Amb aquests ajuts pluriennals permetem que les companyies puguin planificar amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini, assumir nous reptes creatius i créixer tant en qualitat com en ambició artística”, ha subratllat.
Més empreses beneficiàries i més produccions
Entre 2014 i 2029, el nombre de beneficiaris ha passat de 30 a 103, un augment del 243%, mentre que el nombre de produccions amb suport estable haurà crescut un 106%, passant de 137 a una previsió de 282 espectacles. Cal recordar, a més, que abans de posar en marxa aquest nou sistema d’ajuts l’any 2014, només 21 companyies tenien suport triennal del Departament.
Aquest creixement s'ha produït paral·lelament a l'augment dels recursos destinats a consolidar les estructures empresarials dels beneficiaris i a l’increment de les dotacions destinades a estimular la producció teatral, de dansa i de circ. Com a resultat, també ha augmentat la inversió mitjana en les estructures empresarials dels beneficiaris, com també el pressupost mitjà de producció dels muntatges de teatre, dansa i circ en les diferents convocatòries.
El sistema d'ajuts pluriennals 2026-2029 integra sis línies complementàries. Tres de subvenció de fins al 50% per a les despeses de desenvolupament i estructura de les empreses beneficiàries (teatre, dansa i circ); i tres més de fins al 45% de la inversió en producció dels espectacles per a tot el període 2026-2029 per als beneficiaris de les línies de desenvolupament de teatre, dansa i circ.
Els ajuts, a més, es distribueixen en tres tipologies depenent de diversos criteris que tenen en compte, entre altres, l’estratègia empresarial dels beneficiaris, la seva estructura d’inversió i els costos de producció dels espectacles que realitzen, de manera que el suport s’adapta en cada cas a l’estat de maduresa empresarial dels beneficiaris i a la seva capacitat productiva.
A més, aquestes línies de subvenció al desenvolupament i la producció d’arts escèniques es complementen amb les línies anuals de suport a l’activitat de les companyies, productores i sales.
Teatre: més recursos i més empreses
El sector teatral és el principal beneficiari dels ajuts. La dotació destinada als projectes de teatre passa dels 11,1 milions d'euros inicials del període 2014-2017 als 25 milions d'euros –per l’actual convocatòria 2026-2029 - un augment del 124%. El nombre de companyies, sales i productores amb suport pluriennal creix de 30 a 62 en el mateix període, mentre que 18 d'aquestes s'incorporen per primera vegada al sistema en el trienni 2026-2029. L'evolució dels darrers anys també mostra una millora significativa de la capacitat productiva de les sales, productores i companyies privades de teatre.
Dansa: quatre vegades més recursos en una dècada
Els ajuts pluriennals de dansa han experimentat una de les evolucions més destacades. La dotació econòmica passa d'1,08 milions d'euros al període 2016-2018 -el primer en què es van convocar les línies d’ajut- a 4,72 milions d'euros el 2026-2029, un increment del 337%. A més, el nombre de companyies beneficiàries augmenta de 8 a 28, un 250% més que en la primera convocatòria, i les produccions amb suport estable passen de 8 a una previsió de 50 (un 525% més que en el 2016-2018). Aquesta evolució ha afavorit la consolidació d'un nombre més gran de companyies i l'aparició de projectes de més dimensió artística i econòmica.
Circ: consolidació i creixement
En el cas del circ, la dotació destinada als ajuts pluriennals s'ha multiplicat per més de quatre, passant de 418.500 euros a 1,86 milions d'euros, un increment del 345%, entre la primera convocatòria dels ajuts (2016-2018) i l’actual convocatòria 2026-2029. El nombre de companyies beneficiàries ha crescut un 160% i les produccions amb suport han augmentat un 220% en aquests mateixos anys, fet que confirma la consolidació d'un sector que fins fa una dècada no disposava de cap eina de suport estable.
L'ascensor teatral
La progressió de categoria en una part dels beneficiaris d’ajuts pluriennals posa de manifest la consolidació dels projectes i de les seves estructures professionals. Tal com ha explicat el director de l’ICEC, els ajuts pluriennals aporten “estabilitat” i faciliten que el 32% dels beneficiaris de teatre, el 57% dels de dansa i el 17% dels de circ que repeteixen suport pel període 2026-2029 hagin accedit, al llarg de les diferents convocatòries dels ajuts, a categories superiors associades a més capacitat d'activitat, producció i inversió.
La consolidació del model pluriennal també impacta en les estructures empresarials. Les companyies beneficiàries disposen d'un marc de finançament estable durant tres anys, fet que afavoreix la contractació, la planificació artística, el desenvolupament de públics i la internacionalització.
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