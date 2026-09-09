Eduard Canimas torna deu anys després: «Les patacades et posen al teu lloc»
El cantautor garrotxí publica un llibre-disc que és recull de la seva vida i lletres tant amb Zitzània com en solitari i fruit d’un llarg procés que li permet «sortir del cau»
«La còsmica del caos» es presenta demà a Gaüses com el primer títol de «La paraula i el cant», nova col·lecció de l'editorial empordanesa Llibres del segle
De voler a anar a viure amb un amic a Sant Aniol d’Aguja a començar a fer-se un nom en la música «anant pels carrers de Girona amb una guitarra a l’esquena», el cantautor Eduard Canimas va viure una joventut musical marcada, primer, pel grup Zitzània i, després, per una reconeguda trajectòria en solitari, però, els últims deu anys, el garrotxí va tancar-se en una «cova volcànica». Després d’una dècada de silenci, aquest estiu va sortir-ne publicant el senzill Comencem de nou, part de l’àlbum La còsmica del caos (Música global), mateix títol amb què es presenta demà a Gaüses el llibre on recull les lletres de tota una vida dedicada a la música (i que inaugura una nova col·lecció del segell Llibres del segle). Nascut a Sant Feliu de Pallerols el 1965, Canimas va donar-se a conèixer tocant amb companys de generació com Adrià Puntí i, després de créixer amb Zitzània, va viure una etapa en solitari rebent el Cerverí per les lletres de Merry Christmas (2003) i El circ (2007) o el Premi Enderrock al millor disc de cançó d’autor per Noh iha crisi (sic).
Ara, després d’una etapa més espiritual, Canimas s’havia tancat, però es retrobarà amb el públic el 18 d’octubre a Banyoles, el 13 de desembre a Girona i el gener a Olot. Les lletres de dues cançons del nou treball, assegura, exemplifiquen els darrers anys: «Em fa por sortir del cau», (No sé com), i «tinc la clau per obrir la porta del meu món», (No tinc res i així ho tinc tot). Ara que la té, però, riu i exclama que «espero no tornar-la a perdre, en faré còpies! A vegades, tenia la sensació d’estar molt perdut, però hi ha un sentit en tot això, un moment de recolliment, perquè hi ha coses que moren i neixen, com la cançó on parlo que la força de la dansa còsmica em commou (Dansa còsmica), i a vegades són processos llargs».
El seu ho ha estat, però ha resultat amb el doble projecte del llibre-disc. Musicalment, «ha sortit un àlbum conceptual que, sense proposar-m’ho, té un ordre que fa un petit viatge, amb un sentit i una direcció», assegura. Pel que fa al llibre, «és un recopilatori de totes les cançons que he fet, i, després, un recorregut per la meva trajectòria», una biografia a partir dels «moments i etapes que m’han marcat». «Vaig començar a escriure una mica a raig, i ha sigut més aviat escriure per mi», però «ara que ho he publicat, a vegades em desperto i em fa una mica de por això d’exposar-me», sensació que compara a la de pujar a l’escenari. «Amb les cançons, sempre m’he despullat, però en prosa no ho havia fet mai», destaca.
Un ordre en el caos
Efectivament, el llibre ho fa, i tot i ser una proposta inicialment rebutjada pel protagonista, el resultat no estalvia detalls d’una vida amb drogues, sexe i rock&roll. «He escrit el que jo recordava, perquè hi ha molts buits que no recordo, i ha sigut de manera intuïtiva, buscant un ordre en el caos i explicant-me’l», comenta, admetent que «escriure-ho ha sigut difícil però terapèutic».
De l’època de Zitzània, recorda uns joves «innocents» i esbojarrats que «no teníem massa expectatives i tocàvem perquè ens agradava fer-ho i era la nostra vàlvula d’escapament». La cosa hauria agafat volada si un dels amics, «que era el més purista i radical», no s’hagués negat a firmar per una discogràfica, «però penso que ja va anar bé així, perquè no sé quin camí hauríem agafat», murmura Canimas referint-se als «contes zen» i a la mutabilitat de la «sort». La seva va dur-lo a una etapa en solitari i de «tendència a l’autodestrucció». «Vaig veure que era perillós, havíem absorbit la manera de fer de Jimmy Hendrix, relacionant els concerts amb les drogues, i va ser una bona cosa deixar-ho». Al capdavall, com bé ha après, «les patacades a vegades et posen al teu lloc, també!».
Nova col·lecció
Publicat per Llibres del segle, La còsmica del caos és el primer títol de la nova col·lecció de l’editorial: «La paraula i el cant». La presentació de demà a la rectoria de Gaüses servirà per, a més d’ampliar detalls d’un llibre que ja es pot trobar en llibreries, inaugurar la nova aposta del segell empordanès.
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